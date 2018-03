Un nou fintech intra pe piata din Romania in urma unui parteneriat cu o companie de consultanta fiscala autohtona

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va elimina restrictiile privind accesul cetatenilor croati pe piata fortei de munca, informeaza BBC. Croatia a aderat la Uniunea Europeana in anul 2013, iar Marea Britanie este una dintre cele patru tari care restrictioneaza accesul croat la piata muncii. In prezent, cu cateva exceptii,…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au convenit asupra termenilor perioadei de tranzitie post-Brexit, a declarat luni negociatorul-sef pentru Brexit Michel Barnier, transmite dpa, informeaza AGERPRES . “Perioada de tranzitie ceruta de Regatul Unit va fi un interval de timp foarte util pentru administratia…

- Politia britanica a lansat un apel prin care solicita oricare persoana care a vazut vehiculul fostului agent secret rus in ziua in care s-a produs atacul, sa dea informatii despre ce a vazut sau are cunostinta despre abominabilele fapte. De asemenea, autoritatile britanice sustin ca neurotoxina…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este 'extrem de probabil' ca insusi Putin sa fi luat decizia otravirii fostului spion Serghei Skripal pe teritoriul Marii Britanii. 'Orice mentionare sau referire la presedintele nostru in aceasta privinta este o incalcare…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a scazut ca serie bruta cu 18%, in ianuarie 2018 fata de luna precedenta si a crescut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,8%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- In luna ianuarie 2018, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si serviciile de piata prestate populatiei a scazut fata de luna decembrie 2017 cu 3,6%, respectiv 4,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna ianuarie 2018, volumul cifrei de afaceri…

- Tinmar este unul dintre cei mai mari furnizori privati de energie din Romania. Fondat in 2001 de Augustin Oancea, Tinmar este dedicat livrarii serviciilor integrate de utilitati – electricitate, petrol si gaze naturale – clientilor industriali si casnici.

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Intr-un discurs pe care l-a sustinut in Parlamentul European (PE), Juncker le-a cerut britanicilor ”mai multa claritate”, mai ales cu privire in legatura cu evitarea reinstalarii unei ”frontiere dure” in Irlanda, subliniind ca nu este vorba despre ”o chestiune irlandeza, ci de o chestiune europeana”.Cu…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni.…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni,…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si procurorii DIICOT Constanta au facut, in cadrul unei colaborari romano-cehe, 21 de perchezitii in Constanta, Medgidia, Cernavoda si Navodari, vizand destructurarea unui grup infractional specializat in infractiuni de proxenetism,…

- Prințul Șerban Cantacuzino a murit. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, Șerban Cantacuzino s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Pe de alta parte, pretul serviciilor a crescut cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017. 'Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2017 - ianuarie 2018) fata de precedentele 12 luni (februarie 2016 - ianuarie 2017), calculata pe baza IPC, este 1,7%', noteaza INS. Potrivit…

- In anul 2017, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor fata de anul 2016 a crescut cu 12,8%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna decembrie 2017, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor,…

- Relatiile dintre Romania si Marea Britanie au o "fundatie solida si numeroase oportunitati de dezvoltare pentru viitor" iar dupa Brexit, Romania si Regatul Unit vor trebui "sa construiasca o viziune mai ampla" pentru reactualizarea parteneriatului strategic, a scris vicepremierul Ana Birchall, marti,…

- In luna decembrie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete fata de luna precedenta a scazut ca serie bruta cu 6,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 2,4%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata…

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat luni pe langa guvernul de la Londra sa 'faca o alegere' pentru ceea ce va urma dupa iesirea Marii Britanii din UE, reamintind ca barierele comerciale 'sunt 'inevitabile' in afara uniunii vamale si a pietei unice din care…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi, in Franta, au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), preluate de Agerpres. Livrările principalelor grupuri franceze, PSA Peugeot Citroen…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Romania poate fi considerata o tara a contrastelor atunci cand vorbim despre utilizarea serviciilor financiare, cu cetateni care formeaza cozi la bancomatele bancilor in ziua de salariu pentru a-si scoate toti banii de pe card pana la cetateni care abordeaza o viata cashless, mizand pe platile cu…

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Fabricile de lactate din UE au procesat 152 milioane de tone de lapte crud in 2016, potrivit datelor Eurostat. Din aceasta cantitate, 37% din laptele pus la dispozitia procesatorilor de lactate a fost transformat in branza, 30% a fost folosit la productia de unt, 13% pentru productia de smantana…

- Consiliul Concurentei pune in consultare publica analiza preliminara pe piata serviciilor de reparatii si intretinere pentru echipamentele de radiologie imagistica medicala. Analiza a urmarit o mai buna cunoastere a a modului de desfasurare a activitatii companiilor active atat pe piata de service,…

- Marea Britanie a elaborat un plan de evacuare, care se afla „intr-o continua revizuire”, in contextul in care noi informații ies la iveala despre Coreea de Nord, care ar putea dispune de rachete nucleare capabile sa loveasca Regatul Unit și exista temeri ca acest lucru s-ar putea intampla „in urmatoarele…

- Cresterea globala este de asteptat sa ajunga la 3,6% in 2017 si la 3,7% in 2018, iar atentia investitorilor se va indrepta catre titei, aur si criptomonede, arata o analiza a administratorilor portalului Admiral Markets. „Participantii la piata nu cauta venituri sub forma de diferential…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Boris Johnson, ministrul de externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters. Johnson, unul…

- O analiza a PwC arata ca rata anuala de creștere a cheltuielilor pentru aparare va crește cel mai probabil in perioada 2017-2021 in 58 dintre cele 71 de națiuni analizate, pe masura ce statele trebuie sa faca fața unui mediu global de securitate tot mai complex. PwC Global Defense Perspectives…

- Imbunatatirea conditiilor economice, dar si presiunea tot mai mare a aliatilor din cadrul NATO ar putea sa determine mai multe tari membre sa isi majoreze alocarile pentru aparare la nivelul de 2% din PIB in urmatorii cinci ani. O analiza a PwC arata ca rata anuala de crestere a cheltuielilor…

- Victor Spirescu a avut parte de un sfarsit tragic, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. In varsta de 32 de ani, romanul traia in Regatul Unit si urma sa isi duca aleasa inima in fata altarului. De altfel, ultima postare facuta pe pagina sa de Facebook reprezinta o poza cu iubita lui, pe…

- Lupta unor moguli impotriva DNA este data ca exemplu negativ intr-un articol din publicația europeana EU Reporter. Sub titlul „Regatul Unit al Fraudei și Mitei?”, publicația europeana prezinta și cazul lui Alexander Adamescu, patrolul ziarului „Romania Libera”, care este gazduit de Marea Britanie…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Uniunea Europeana ar putea trata unele reglementari financiare britanice ca fiind echivalente cu legislatia UE, dupa Brexit, dar nu va acorda companiilor din industria financiara ”un pasaport general” pentru a face afaceri pe piata unica, a afirmat marti negociatorul sef pentru Brexit al blocului…

- In cazul in care incasezi venituri din strainatate intr-o valuta diferita fata de cea atasata contului tau curent, bancile iti aplica o serie de comisioane si o rata de schimb valutar mai mare. Startup-ul estonian TransferWise a lansat un instrument financiar ce iti permite sa ai un cont local pentru…

- Globecast, furnizor global de soluții pentru media, a extins parteneriatul cu SES pentru servicii premiu de distribuție TV pe care le ofera Orange România. Aceasta din urma utilizeaza capacitatea de satelit a SES. Globecast va închiria mai multe transpondere pe satelitul ASTRA…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie Reuters. In aprilie 2011, in…

- Miley Cyrus si Liam Hemsworth, casatoriti in secret in ajun de Anul Nou Intreaga presa a speculat in legatura cu o posibila casatorie in secret a cantaretei americane Miley Cyrus cu iubitul ei, actorul australian Liam Hemsworth, in ajun de Anul Nou. Cei doi s-au cunoscut in 2009 in…