- Tenismenul moldovean Radu Albot va urca pe locul 39 in clasamentul mondial dupa ce a disputat semifinala turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale in valoare de 762.455 de dolari.

- Tragedia cutremuratoare a uciderii celor doua fete de la Caracal și, mai ales, demonstrarea clara a incompetenței groaznice a unei intregi serii de instituții ale statului – de la Poliție și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STST) pana la procurori, magistrați și inalți funcționari publici – l-a…

- Guvernul american a anunțat luni ca va refuza cererile de azil depuse la frontiera sa din sud de catre migranții care nu au aplicat pentru statutul de refugiat în Mexic sau alta țara în drumul spre Statele Unite, relateaza AFP.”Statele Unite sunt generoase, dar sunt complet depașite…

- Fenomen meteo greu de inteles in Mexic, unde o furtuna de grindina a acoperit orase intregi, cu peste un metru si jumatate de zapada. Asta in conditile in care, in ultima perioada s-au inregistrat temperaturi de peste 30 de grade Celsius.

- Corpurile unui salvadorian si fiicei sale - care s-au inecat incercand sa traverseze Rio Grande, la frontiera dintre Mexic si Statele Unite - au fost repatriate in El Salvador, unde urmau sa fie inmormantate, relateaza news.ro.Fotografia tatalui, Oscar Alberto Martinez, in varsta de 25 de…

- Vorbind despre cazul politistului din Recas ucis de un interlop, ministrul de Interne, Carmen Dan, in afara unor ineptii debitate, a avut si un comentariu adanc: „Se intampla si astfel de tragedii”. O concluzie oarecum asemanatoare cu constatarea filozofica a fostului lider UNPR Timis Ion Raducanu,…