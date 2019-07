Stiri pe aceeasi tema

- Sefi de stat si de guvern din tari ale Uniunii Europene, inclusiv presedintele Klaus Iohannis, sunt invitati la summitul Partidului Popular European (PPE), programat la Bruxelles duminica, anunta formatiunea politica.Citește și: Se contureaza TABERELE in PSD - O organizație anunta ca o SUSȚINE…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut demisia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul scandalului legat de votul din Diaspora, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Anterior, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Dancila sa-i demita "imediat"…

- Klaus Iohannis participa marti la reuniunea informala a șefilor de Stat sau de Guvern din Uniunea Europeana. Presedintele a declarat, inainte de discutii, ca PPE isi metine propunerea pentru sefia Comisiei Europene, iar o viitoare majoritate in Parlamentul European nu va putea fi facuta fara PPE."Avem…

- „Nu am un raspuns (de la Cotroceni, privind rechemarea lui George Maior, n.r). De altfel, domnul președinte Iohannis a anunțat ca va examina aceasta chestiune și cand vom avea un raspuns, o sa informam", a declarat ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. In urma cu doua saptamani, președintele…

- Viorica Dancila a fost intrebata, miercuri, la Ploiesti, daca a raspuns la scrisoarea trimisa de Frans Timmermans si a raspuns ca inca nu. "Nu am raspuns inca domnului Frans Timmermans, dar pentru mine exista o dezamagire. Este pentru prima data, iar in 9 ani cat am stat la Bruxelles in calitate…

- Procedura ANI - „o aiureala la momentul respectiv” Declarații de presa susținute de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la finalul ședinței Biroului Executiv al Partidului Național Liberal: Iohannis: Romanii au șansa sa iși exprime opțiunea la aceste alegeri, au șansa sa iși exprime opțiunea…

- Intrebat daca va profita Klaus Iohannis de Summitul UE de la Sibiu pentru a-și face imagine sau chiar este o chestiune care ține strict de asigurarea președinției rotative a Consiliului UE de catre Romania, Bogdan Chirieac susține ca acest tip de eveniment te poate ajuta in campania de imagine, insa…

- "A doua problema sunt politicienii inșiși. Dand vina pe UE atunci cand ești acasa este o practica foarte comuna. Atata timp cat avem politicieni care spun ca UE e buna, dar se duc acasa și spun ca Uniunea ne-a impiedicat sau e vina ei, atunci acest lucru este problematic. Cand vine cineva și intreaba…