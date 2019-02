Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov efectueaza sambata perchezitii in comuna Gruia, la locuinta unui barbat banuit ca practica ilegal profesia de dentist, relateaza Agerpres.Potrivit IPJ Ilfov, barbatul are 50 de ani si a desfasurat activitati specifice profesiei de dentist, pentru locuitorii comunei Gruiu, fara a…

- In data de 07.02.2019,in intervalul orar 18.30 19.00, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, care se ocupau cu siguranta publica in zona adiacenta Garii CFR s au sesizat despre faptul ca un barbat in varsta de 32 de ani era intr o stare vadita de agitatie si adresa…

- Politistii au identificat un barbat care avea asupra sa pliculete ce contineau o substanta vegetala maruntita posibil a avea efect psihoactiv.Potrivit IPJ Constanta, la data de 5 februarie a.c., ora 03.15, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta, impreuna cu jandarmii din…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Invetigații Criminale și din cadrul Secției 8 Lapușata efectueaza verificari in cazul dispariției de la domiciliu, a unui barbat de 46 de ani, din comuna valceana Copaceni. La data de 31 decembrie, polițiștii au fost ...

- Un barbat care era de negasit, dupa ce a plecat de acasa, a fost gasit la Timișoara, intr-un parc. Disparutul in varsta de 32 de ani, din Motru, dormea pe o banca in ciuda temepraturii foarte scazute. Familia nu mai știa nimic de el de cateva zile. Polițiștii locali care se aflau in misiune de ... The…

- Un barbat, banuit de comiterea unor infrcatiuni de furt calificat si conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere, a fost retinut de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor intr un dosar penal de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie ndash;…