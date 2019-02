Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a...

- "Brexit - Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit. Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana. In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o înfrângere în legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, să reprogrameze…

- Convorbiri intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Marii Britanii Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Acordul privind Brexit-ul si situatia comunitatii românesti din Regatul Unit au constituit doua teme de discutie între presedintele…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters, preluata de News.ro. La câteva ore…

- La cateva ore dupa ce guvernul de la Londra a publicat propriul avertisment dur referitor la efectul unui Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, Banca Angliei a estimat ca economia s-ar putea contracta cu pana la 8%, scrie news.ro. Cele doua rapoarte ar putea amplifica presiunea asupra parlamentarilor,…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…

- Potrivit raportului realizat de Institutul national de cercetari economice si sociale (NIESR), produsul intern brut al Regatului Unit pe cap de locuitor ar scadea cu 3% pe an, iar la finele primului deceniu in afara Uniunii Europene comertul total dintre Marea Britanie si bloc s-ar diminua cu 46%,…