Un nou episod în lupta taximetriști-Uber/Bolt/Clever Reprezentanții taximetriștilor susțin, printr-un comunicat de presa, ca Uber, Bolt și Clever au fraudat bugetul statului. In replica, asociația care reprezinta platformele de tip ridesharing susține ca e o minciuna. Disputa dintre cele doua parți a reizbucnit dimineața cand Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) l-a somat pe vicepremierul Daniel Suciu sa retraga proiectul de OUG privind transportul alternativ cu masina si sofer, "pentru a nu incalca legislatia si Constitutia Romaniei". ”Daca aceasta Ordonanta de Urgenta se va da, vor fi incalcate legile acestei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

