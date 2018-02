Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de muzica populara si partenera sa au ramas in relatii foarte bune. Cei doi au impreuna un baiat, Antoniu Aurel Tamas, care a implinit 17 ani si care s-a dovenit un tenisman de perspectiva. Aurel Tamas si Marieta s-au casatorit in 1991, scrie Libertatea.ro.

- Inca un divort in showbizul romanesc. Dupa 20 de ani de casatorie, Aurel Tamas si sotia sa, Marieta, s-au despartit. Insa in termeni civilizati, fara scandal. Mai mult, cei doi au ramas in relatii foarte bune. A

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa candideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal! La alegerile programate pe 18 aprilie, acesta va reprezenta „Generatia de Aur”. „Neamtul” se va duela pentru cea mai inalta functie din fotbalul nostru cu Razvan Burleanu, Marcel Puscas, Victoras Iacob si…

- Construit in 1926, Aeroportul din Galati a fost al doilea aeroport din Romania, el fiind locul de plecare catre Bucuresti a primului zbor romanesc cu bilet platit. Din cel mai vechi aeroport romanesc – Bucuresti-Baneasa – nu s-a mai pastrat nimic din cladirile construite in prima faza, asa ca singurul…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Ovidiu Iane, va efectua, in perioada 2-5 februarie 2018, o vizita de lucru in Olanda. Agenda vizitei cuprinde intrevederi cu membri ai mediului asociativ si de afaceri romanesc, reprezentanti ai bisericilor ortodoxe, precum si reprezentanti…

- Alexandra Dinu și-a construit propriul drum printre vedetele de la Hollywood, iar succesul sau in Cetatea Filmului a fost atestat de vizita colegului sau de film, Adrien Brody, care a vizitat Bucureștiul pentru premiera „Bullet Head” ( Capcana mortala). Actorul american, caștigatorul premiului Oscar,…

- Orasul american San Francisco, unul din cele mai progresiste din Statele Unite si aflat in opozitie deschisa cu administratia Trump, a lansat o amnistie a tuturor condamnarilor legate de posesia si consumul de marijuana dictate incepand din anul 1975, transmite joi AFP. Biroul procurorului…

- Sub dominatia otomana, centrul Dobrogei era la Tulcea, numele oficial al provinciei fiind "Sangiacatul Tulceildquo;. Multa vreme, a fost orasul cel mai de frunte, fiind firesc ca si invatamantul secundar sa se dezvolte mai mult in aceasta parte decat la Constanta, care numai dupa ce devine intaiul port…

- Un sofer obisnuit din Los Angeles a pierdut anul trecut in jur de 104 ore blocat in trafic, iar in ce priveste consumul de combustibil pentru acest interval de timp, acesta se traduce in 2.408 dolari, arata un studiu citat de Time, potrivit Business Magazin. Acelasi studiu a plasat Los Angeles…

- “Imediat ce i-am vazut piciorusele din fata mai umflate am stiut ca trebuie sa numesc aceasta noua specie in onoarea lui Arnold (Schwarzenegger)”, noteaza entomologul Brian Brown, de la Muzeul de Istorie Naturala din Los Angeles (SUA) in investigatia sa. Musca Megapropodiphora…

- Ciprian Marica (32 de ani) este considerat unul dintre potentialii candidati la sefia Federatiei Romane de Fotbal. Fostul mare atacant se bucura de sustinerea lui Mircea Sandu, cel care a condus destinele fotbalului nsotru intre 1990 si 2014. Cu toate acestea, „Nasul” nu se va bucura prea tare, atunci…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg. Studiul acopera pietele imobiliare…

- Cateva zeci de persoane au protestat sambata la Consulatul Romaniei din Milano, avant pencarte pe care scria "Din Milano In Romania, jos Guvernul si hotia!" Proteste au fost anuntate si in orase din afara tarii: Buenos Aires, Viena, Bruxelles, Toronto, Zurich, Fribourg, Helsinki, Bordeaux,…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Sibiu asteapta demisia preotului profesor de religie de la Copsa Mica, care este anchetat in prezent de cei de la Inspectorat, de Mitropolia Ardealului, Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Adela Muntean.

- Standard Oil and Co., American Telephone si Telegraph Co. au fost gigantii tehnologici ai vremii lor, dominand cu mai mult de 80% pietele aferente. Gigantii din IT de astazi sunt la fel de prezenti, daca nu chiar mai mult, scrie The Wall Street Journal. Google al Alphabet Inc. detine 89%…

- Rar avem ocazia sa avem asa ceva! Un sofer a reusit performanta de a ajunge cu masina intr-un apartament de la etajul 1 al unui bloc dintr-un oras aflat in apropiere de Los Angeles. Totul s-a intamplat in orasul Santa Ana, acolo unde soferul a apasat prea tare pedala de acceleratie, dat fiind faptul…

- Printre eroii neamului se numara si capitanul Brutus Draganescu, fiu de medic, care, desi ranit grav in Primul Razboi Mondial, a cerut sa fie trimis inapoi pe front de indata ce se pune pe picioare.

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, are planuri mari in sistemul de invațamant! Prezent intr-o conferinta de presa la Targu Mures, Pop a declarat ca intenționeaza sa grabeasca digitalizarea invatamantului romanesc... Atat de tare incat sa depașeasca orice țara a Uniunii Europene.

- Irina Maria Bara (22 de ani, 183 WTA) și Alexandra Dulgheru (28 de ani, 190 WTA) s-au calificat in turul secund al calificarilor de la Australian Open, in timp ce Alexandra Cadantu (27 de ani, 171 WTA) a fost eliminata. Irina Maria Bara a trecut in 3 seturi disputate de bulgaroaica Sesil Karatantcheva,…

- Familia lui Eugen Stan, pedofilul politist care a agresat doi copii intr-un lift, se declara consternata de comportamentul acestuia. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele declaratii ale cumnatului pedofilului si povestea intregului parcurs al lui Stan, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera.…

- "The Marvelous Mrs. Maisel" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial de televiziune comedie/ musical, la cea de-a 75-a editie a galei organizate de Asociatia presei straine de la Hollywood, duminica seara, la Los Angeles.

- Prezent in premiera la Gala “Laureatii Anului Sportiv 2017 in Salaj”, desfasurata la finalul an anului 2017, noul antrenor al clubului de karate Terra Kid Zalau, Oliwer Dobre, a precizat ca principala problema a sportului din Romania o reprezinta lipsa unor seniori de valoare, care sa obtina rezultatele…

- Cum se schimba anul, se schimba si ceva in invatamantul romanesc. Chiar daca elevii sunt inca in vacanta, sunt asteptati la scoala cu un nou program. Pentru prima oara, examenul oral la Bacalaureat se va da luna viitoare.

- Kamara si sotia lui, Oana, se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul pas in despartirea…

- Se pare ca vedeta de televiziune Catrinel Sandu era inșelata de soțul ei de doi ani. Gabriel Trifu avea o viața dubla, acesta amorezandu-se de o alta femeie, o americanca, cu care a avut o relație in paralel in ultimii doi ani. Potrivit unor surse citate de Click, Catrinel Sandu a aflat despre…

- O comparatie intre rezultatele sondajelor IRES, din martie 2014, si Avangarde, din decembrie 2017, developeaza o situatie dramatica: cluburile au ramas fara aproape o treime din pasionatii de fotbal. Terminam anul cu echipa calificata in primavara Europa League, dar cu nationala in afara a inca unui…

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- Cum petrec Craciunul vedetele din sportul romanesc. Au facut bradul și a intrat in vraja in Sarbatorilor de iarna. Sandra și Tiago, baiețelul lui Adrian Mutu, director sportiv la Federația Romana de Fotbal, au impodobit deja bradul de Craciun in compania unor prieteni. Fosta gimnasta Sandra Izbașa a…

- Academia de film americana a anuntat marti ca 341 de productii cinematografice au fost luate in calcul pentru categoria „cel mai bun film” a celei de-a 90-a gale a premiilor Oscar. Pentru a fi luate in considerare, lungmetrajele trebuie sa fie lansate intr-un cinematograf din districtul Los Angeles…

- Dupa o saptamana petrecuta pe Marea Mediterana, in cadrul croazierei Luxury Academy, makeup artiștii, hairstyliștii și fashion designerii care au trait o experiența de neuitat, s-au intors acasa plini de povești și amintiri numai bune de surprins intr-un reality show, care va cuceri in curand publicul…

- Paul Hitter s-a nascut in 1982 și a studiat la Academia de Arta din Munchen. A fost prezent in expozitii personale si de grup in Bucuresti, Praga, Los Angeles, Marsilia, Milano, Paris, Las Vegas, Salt Lake City, Kiev. Paul Hitter a reușit sa-și creeze un stil unic, inconfundabil, prin care transmite…

- Andrei Ivan (20 de ani), fostul jucator al celor de la CSU Craiova, in prezent la Krasnodar, in prima liga din Rusia, le-a dezvaluit jurnalistilor rusi ca a fost monitorizat timp de un an si jumatate de Barcelona. "Barcelona m-a urmarit timp de un an si jumatate, dar apoi m-au vazut cei de la Krasnodar…

- Autoritatile americane au confirmat decesul unei persoane in urma incendiilor de vegetatie care au afectat zone insemnate din statul California, inclusiv unele aflate in vecinatatea orasului Los Angeles, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Gala Campionilor Federației Romane de Automobilism Sportiv va avea loc, sambata, in premiera, la Iași, gazda evenimentului urmand sa fie Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alecsandri din capitala istorica a Moldovei. Dupa ce anul trecut, Gala Campionilor FRAS a fost organizata la Palatul Parlamentului…

- Invatamantul romanesc va ajunge sa fie de nota 10 peste sase ani, a declarat, joi, ministrul Educatiei Liviu Pop, conform Mediafax . Prezent, joi, la Valenii de Munte, judetul Prahova, la inaugurarea unei gradinite cu program prelungit, Liviu Pop a declarat ca va da nota 10 invatamantului romanesc “in…

- Ada Condeescu a confirmat faptul ca este insarcinata cu primul ei copil. Tanara actrita si-a aratat burta de gravida in cadrul evenimentulului Elle Style Awards 2017, din data de 6 decembrie, de la Casa Poporului. Ada Condeescu s-a casatorit anul trecut cu partenerul ei, Catalin Mitulescu.…

- Incendiul, izbucnit in comitatul Ventura, aflat la ocean, imediat la nord de Los Angeles, a afectat deja peste 12.500 de hectare de vegetație, potrivit pompierilor locali."Perspectivele de a ține sub control (focul) nu sunt bune", a explicat Mark Lorenzen, șeful departamentului de pompieri…

- Misty si iubitul sau Keo sunt pe cale sa devina parinti, informeaza Wowbiz.ro. Cântareata ar fi însarcinata în 7 luni si jumatate si ar fi tinut sarcina secreta pâna acum.

- Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit si se vor casatori in primavara anului viitor, a anuntat Casa Regala a Marii Britanii, intr-un comunicat remis luni. Cei doi vor locui, dupa casatorie, la Nottingham Cottage, in Palatul Kensington. Meghan Markle s-a nascut pe 4 august 1981, in Los…

- Oana Zavoranu este extrem de deranjata de faptul ca unele dive din Romania asteapta sa primeasca totul pe gratis. Dupa ce si-a spus indignarea in emisiunea "Xtra Night Show", aceasta nu se opreste si continua cu meajele dure, declarand razboi.

- O tanara din showbizul romanesc a devenit mamica unei fetite in mare secret. Aceasta a decis sa faca pubilc marele anunt si a postat o fotografie chiar cu bebelusul pe o retea de socializare.

- Red Carpet American Music Awards 2017. Cum s-au imbracat vedetele! Editia din acest an a American Music Awards s-a derulat aseara in Los Angeles. Pe scena galei au urcat nume cunoscute din industria muzicii pentru a primi premiile pentru succesul lor in clasamentele americane. Au fost artisti ai noii…

- *Prezent pe baricade, ca in fiecare seara, la Antena 3, Mircea Badea a facut o marturisire neașteptata: ”Eu am facut multe greșeli in aceasta viața, dar cea mai mare e ca am ramas in țara.” Cum poți sa vorbești giumbix așa, vrei sa se supere Daddy? Taman acum, cand avem creștere economica de 8%, economia…

- In relatiile de lunga durata apar uneori certuri si neintelegeri, dar este important sa respecti unele lucruri pentru a evita suferinta si a avea o relatie excelenta cu partenerul tau. Iata 10 lucruri pe care trebuie sa le faci: