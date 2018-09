Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu si-a dat demisia din functia de director general al clubului. Printre motivele deciziei sunt lipsa de comunicare cu patronul Negoita si faptul ca nu a fost deloc consultat in privinta transferurilor. "Danciu" ar putea prelua o functie in cadrul FRF, fiind dorit si-n...

- Dinamo a inregistrat un nou esec in Liga 1 Betano, Astra castigand in Stefan cel Mare cu 2-1. Dinu Gheorghe, cel care a fost managerul general al ros-albilor in perioada aprilie - august 2015, i-a pus la zid pe cei care se ocupa de destinele clubului.

- Jerome Olive a fost numit director general interimar al Automobile Dacia, inlocuindu-l pe Antoine Doucerain, au anuntat, joi, reprezentantii companiei auto. Potrivit unui comunicat de presă, Antoine Doucerain, care ocupa funcţia de doar patru luni, îşi încetează activitatea…

- Schimbare in echipa aflata la varful Politiei bucurestene. Seful Politiei Romane, Ioan Buda, l-a imputernicit pe seful Serviciului Omoruri din cadrul politiei Capitalei in functia de director general adjunct al Politiei Capitalei, “pe linie de politie judiciara”, din cate a anuntat IGPR, joi, intr-un…

- Alexandru Ciuncan va prelua incepand cu data de 10 septembrie 2018 funcția de director general al Uniunii Naționale a Asiguratorilor și Reasiguratorilor din Romania (UNSAR), a anunțat marți Uniunea care reprezinta 20 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 80% din piața locala de asigurari.…

- Comuna Cumpana, asociat unic al societatii Salubrizare Gospodarie Cumpana SRL, a decis revocarea din functia de administrator, ca urmare a incetarii contractelor de mandate, a urmatoarelor persoane: Ion Stochitoiu, Florin Irimia si Maria Giurgiu. In functia de administratori au fost numiti, pe o perioada…

- Grupul de lucru interministerial care se ocupa de realizarea unei formule de calcul pentru taxa auto va prezenta o varianta finala pana la sfarsitul anului, sustine ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Ea a precizat ca formula de calcul trebuie sa fie realizata in asa fel incat sa nu mai fie contestata,…

- Dorel Tomus, care a fost pana de curand director adjunct al Cupru Min, a fost numit director general al companiei. El a mai deținut aceasta funcție in perioada 2014-2015, iar intre 2013 si 2014 a fost director adjunct al companiei miniere din Abrud. Dorel Tomus este un profesionist, avand o mare experiența…