Un nou derby AHCM Slobozia - CSU Neptun. Se joaca in etapa a 13-a. Pentru cine va fi cu ghinion?

- Duminica, 20 ianuarie, de la ora 13, echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta o va infrunta pe ACS UAIC CNOT Iasi, in Sala Sporturilor, intr-o partida contand pentru etapa a Xll-a a sezonului regulat al Diviziei A, Seria A. Intrarea suporterilor este libera. Constantencele antrenate de Ionut…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta s-a impus pe terenul Dunarii ll Braila, scor 35-28 (17-15), in etapa a Xl-a a Diviziei A, Seria A, prima a anului 2019. Golurile formatiei constantene au fost marcate de Gabriela Moldoveanu (9), Andreea Pintilie (7), Bianca Caldare (7), Ana Oprica (5),…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a debutat cu dreptul in 2019, castigand primul meci din noul an. In etapa a 11 a a Diviziei A, seria A, echipa de pe litoral, pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, a invins in deplasare HC Dunarea Braila DivA, scor 35 28 17 15 . In clasament,…

- Clasata pe locul doi in seria A din Divizia A de handbal feminin esalonul secund din Romania , CSU Neptun Constanta incepe si ea bataliile din 2019, sustinand duminica, 13 ianuarie, prima partida oficiala din noul an, in deplasare cu HC Dunarea Braila DivA. Confruntarea conteaza pentru etapa a 11 a…

- Runda a 9-a din Divizia A1 de volei masculin se disputa in acest weekend. Din cauza numarului impar de echipe (11) aliniate la startul campionatului, se joaca doar cinci partide, Știința Explorari urmand sa stea. Programul etapei a 9-a (sambata, 8 decembrie): – Dinamo București – VCM Piatra Neamț (ora…

- Formatia feminina de handbal CSU Neptun Constanta evolueaza duminica, 4 noiembrie, de la ora 14, la Sala Sporturilor, impotriva formatiei HCM Slobozia, intr-o partida din etapa a Vlll-a a Diviziei A, Seria A. In tur, la Slobozia, gazdele s-au impus la o diferenta semificativa, scor 31-22, constantencele…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta (antrenori Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie) a castigat, scor 44-23 (18-12), partida cu UAIC CNOT Iasi, disputata ieri dupa-amiaza, in deplasare, in cadrul etapei a 7-a a Diviziei A, Seria A. Succesul constantencelor era de asteptat, avand in vedere faptul…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta sustine duminica, 28 octombrie, de la ora 12.00, meciul din deplasare cu ACS UAIC CNOT Iasi, din etapa a saptea a doua a returului din Divizia A, seria A. In clasament, CSU Neptun se afla pe podium, ocupand locul trei, cu zece puncte, dupa trei victorii,…