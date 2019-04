Stiri pe aceeasi tema

- "Cosmarul inceput acum doi ani si jumatate continua. Vedem ca astazi a trecut de Parlament o forma de Cod de procedura penala si o forma de Cod penal care, intr-adevar, nu contine prevederi neconstitutionale observate de Curte, dar contine o gramada din celelalte porcarii prin care Romania devine…

- Acesta a spus ca nu ii va uita pe cei care au votat astazi proiectele de modificare a Codurilor Penale. ''Grijania voastra de nenorociti ! S-au “scapat” și albit, in bloc. Inclusiv violatorii, pedofilii, criminalii sunt scapați. Cu voturile UDMR. Nu vom uita asta. Locul vostru…

- „Grijania voastra de nenorociti ! S-au “scapat” și albit, in bloc. Inclusiv violatorii, pedofilii, criminalii sunt scapați. Cu voturile UDMR. Nu vom uita asta. Locul vostru - borfasilor de la PSD/ALDE/UDMR - este la pușcarie sau in exil unde sa muriți de foame - nici gunoieri sa nu va angajeze aia.…

- Consilierul președintelui USR, Andrei Caramitru, a avut o reacție dura dupa ce in Parlament a fost votat Codul Penal. El spune ca locul „vostru - PSD, ALDE, UDMR - este la pușcarie”. Citește și: Rareș Bogdan a RABUFNIT dupa adoptarea Codului Penal: 'L-ar scapa pe șeful PSD și alți membri ai…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala. Proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala au ajuns la vot in Camera dupa ce Comisia Iordache a dat raport favorabil, in mare viteza.…

- PNL saluta decizia CCR privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei prin care se instituie interdictia pentru cei condamnati de a fi alesi in functii publice, a afirmat marti liderul deputatilor liberali Raluca Turcan. "Condamnatii penal nu au ce cauta in functii publice! PNL…

- Presedintele USR, Dan Barna, acuza PSD ca încearca sa trimita la Curtea Constitutionala un numar de semnaturi la initiativa cetateneasca "Fara penali în functii publice" mai mic decât pragul de 500.000 impus de lege, ca sa o invalideze, sustinând ca USR poate sa demonstreze…