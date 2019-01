Un nou deces la Timișoara, din cauza gripei. Un bebeluș a murit în spital Un nou caz de deces din cauza gripei a fost inregistrat la Timișoara, la Spitalul de Boli Infecțioase. Un bebeluș care suferea de distrofie și de gripa s-a stins. Bebelușul in varsta de 11 ani a decedat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Copilul suferea de distrofie și alte malformații, dar și ... The post Un nou deces la Timișoara, din cauza gripei. Un bebeluș a murit in spital appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

