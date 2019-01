Stiri pe aceeasi tema

- Peste 174.000 de persoane au trecut prin punctele de trecere ale frontierei in ultimele 24 de ore, cele mai multe pe sensul de ieșire din Romania. Polițiștii de frontiera au constatat 24 de fapte ilegale și au dat amenzi de aproape 6.000 de lei. Din cei peste 174.000 de cetațeni romani și straini care…

- Politistii de imigrari din Constanta, in urma actiunilor intreprinse, au depistat cinci cetateni straini in situatii ilegale. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare 1800 de lei. Pe numele a trei dintre acestia au fost emise decizii de returnare prin care s a stabilit obligatia de a parasi…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul minorului in varsta de 10 ani din satul Zizin, comuna Tarlungeni, care a incercat sa se spanzure luni dumineata, fiind salvat in urma interventiei echipajului de pe ambulanta si a medicilor de la spital, informeaza purtatorul…

- Steluța Cataniciu acuza faptul ca decizia de condamnare in prima instanța a Andreei Cosma nu ar fi dreapta. Mai mult, a susținut la Sinteza Zilei, de la Antena 3, ca unul dintre motive a fost discreditarea. "Ma gandeam care ar fi motivele care o determina și pe ea și pe unii din țara asta…

- Mamicile micuților, proaspat veniti pe lume la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Dr. I. A. Sbarcea” Brasov, au primit primul cadou pentru aceștia. Campania ,,Primul Zambet”, derulata de Organizația Salvați Copiii și un supermarket, a ajuns miercuri, la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie…

- Un bordel a fost descoperit joi de polițiști chiar langa sediul Poliției Municipale Ploiești! Oamenii legii au știut ce se petrece in imediata lor proximitate, dar n-au acționat, pentru a-i prinde pe toți „peștii” care trimiteau fete la „produs”, a informat republicanews.ro . Polițiștii prahoveni au…

- Un adolescent de 17 ani a fost gasit in aceasta seara decedat la Brasov. Din primele informatii baiatul s ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare a tatalui.Politistii si procurorii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili cu exactitate care sunt imprejurarile in care s a petrecut tragedia.…

- Comisia Naționala de Prognoza a scos la licitație acum zece zile un contract de „Parteneriat” Public Privat pentru realizarea obiectivului autostrada Ploiești- Brașov. Exista insa numeroase semne de intrebare și motive pentru care contractul poate ajunge un al doilea Bechtel. Care sunt principalele…