- Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi seara, ca a fost confirmat al unsprezecelea deces provocat de gripa. Este vorba despre un barbat de 60 de ani, din judetul Prahova, care nu a fost vaccinat antigripal.

- Noua persoane au murit din cauza gripei de la inceputul anului, doua dintre decese fiind inregistrate marti, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Ultimele doua cazuri s-au confirmat la un adolescent de 17 ani din Teleorman si la un barbat…

- Potrivit CNSCBT, cel de-al noualea deces provocat de gripa s-a inregistrat, marti, la un barbat in varsta de 40 de ani din Arad. Medicii au stabilit ca acesta avea virus gripal tip AH 1, avand conditii medicale preexistente si fiind nevaccinat antigripal. Tot marti, s-a inregistrat si decesul unui adolescent…

- Tanarul nu avea probleme anterioare de sanatate, a declarat Ovidiu Bedreag, medic la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara. Este cel de-al treilea deces provocat de gripa in Romania in acest sezon, dupa o femeie in varsta de 51 de ani si un barbat de 53 de ani, ambii din Galati.…

- Barbatul din Timiș a murit la Spitalul Judetean din Timisoara in urma unor multiple complicatii provocate de o gripa pe care a contactat-o in colectivitatea in care lucra. Dupa ce pe 1 ianuarie barbatului i-a fost montat un plaman artificial si a fost hemodializat continuu pentru sustinerea functiei…

- Un barbat in varsta de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza gripei, la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce a fost transferat de la Spitalul Județean din Arad. Este al doilea deces inregistrat in Romania, in acest sezon.

- O femeie de 63 de ani din raionul Rascani a murit din cauza complicatiilor provocate de gripa, anunta Ministerul Sanatatii. Analizele de laborator au aratat ca pacienta s-a imbolnavit in data de 15 decembrie.

