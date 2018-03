Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 18 persoane au murit miercuri dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.7 grade pe scara Richter a afectat zona muntoasa Southern Highlands, aflata in Papua Noua Guinee, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 30 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter care a avut loc luni in Papua Noua Guinee, iar compania ExxonMobil a anuntat inchiderea uzinei de lichefiere a gazelor naturale, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, în Papua Noua Guinee, a anuntat Institutul american de Geofizica, potrivit site-ului agentiei de presa Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 grade pe scara Richter s-a inregistrat, sambata, la ora 12,00, in județul Buzau, la 16,5 kilometri adancime. A fost a doua mișcare telurica de sambata din zona seismica Vrancea-Buzau, dupa cea inregistrata la ora 6,53, de 2,9 grade pe scara Richter, produsa la o adancime…

- Un barbat in varsta de 43 de ani si fiica sa de 11 ani au murit in timp ce se aflau intr-o vacanta la schi, in urma unei avalanse produse in Alpii francezi, au anuntat, luni, echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- “Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant al politiei. Atacul a avut loc la o piata de peste, vineri seara, la ora 19.00 GMT. Triplul atentat inca nu a fost revendicat, insa gruparea Boko…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Cutremur cu magnitudinea de aproape 5 la o adancime de doar 2 km. S-a simtit puternic, au cazut obiecte din case USGS anunta un cutremur cu magnitudine de aproape 5 in Franta. Mai aproape de Romania, duminica noapte s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,8 in Balcani. Un cutremur de 4.7 grade grade…

- Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan. Trei barbati si zece femei au fost trimisi la spital dupa atac iar una dintre femei a murit din cauza ranilor, a spus politia. Toate celelalte persoane sunt asteptate…

- Un incendiu devastator a izbucnit vineri dimineata la mai multe locuinte improvizate din Medgidia. Focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins zece gospodarii in care locuiau 18 familii, un total de 43 de persoane. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii…

- Alte doua persoane bolnave de gripa au murit, in cursul acestei saptamani, numarul deceselor cauzate de virusul gripal de la inceputul sezonului 2017-2018 ajungand la 10, potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii.

- O miscare telurica de 6.4 grade pe Richter, produsa in Taiwan, in cursul noptii de marti spre miercuri, a curmat cel putin patru vieti si a trimis pe mainile medicilor peste 250 de persoane, din cate noteaza presa internationala. De asemenea, despre situatia a catorva zeci de persoane nu se stie nimic,…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 225 au fost raniti in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan, iar alte 85 de persoane sunt date disparute, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea…

- Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte intensa zilele acestea, intr-un interval de doar 24 de ore fiind consemnate trei cutremure. Ultimul dintre ele s-a produs sambata dimineata, la ora 8.48, la o adancime de 100 km si a avut o magnitudine de 3,3. A fost cel mai puternic seism inregistrat…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David, iar câteva…

- Epicentrul seismului care s-a produs la ora locala 10:00 a fost localizat la 10 kilometri adancime. NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration) nu a emis deocamdata alerta de tsunami pentru Coasta de Vest a Statelor Unite. Informatiile despre actualul seism alimenteaza…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC. Doar cinci pasageri au reusit sa iasa din vehicul, mai arata…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza a anuntat ca…

- Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit duminica dimineata costa de sud a statului Peru, potrivit U.S. Geological Survey ( USGS ) Cutremurul de pamant a avut loc duminica, la ora 09:18 GMT, la o adancime de 12 kilometri. major #earthquake ( #sismo ) shakes Near Coast…

- Costa Concordia a fost o nava de croaziera din clasa Concordia care era operata de Costa Cruises, o filiala a companiei britanico americana Carnival Corporation amp; plc. Conform Wikipedia, la 13 ianuarie 2012 nava s a ciocnit de o stanca in apropierea insulei italiene Giglio din Marea Mediterana. Stanca…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar. Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav în ultimele zile, ciclonul degajând rafale de vânt cuprinse între 140 si 190…

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs in aceasta seara in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Mai multe persoane sunt ranite. Doua dintre victime au fost transportate la spital. ...

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Aproximativ doua milioane de persoane sunt asteptate duminica in faimoasa New York Times Square pentru a sarbatori Anul Nou in ciuda temperaturii neobisnuite de -10 grade Celsius, un eveniment care face obiectul unor masuri de securitate sporite, relateaza vineri AFP. In ciuda conditiilor…

- 12 persoane si-au pierdut viata, ieri, intr-un incendiu care a cuprins un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx, potrivit primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de CBS. “Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai ...

- Mai mult de 30 de oameni si au pierdut viata dupa ce un incendiu urias a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenti de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International SSI , o agentie de preluare a afacerilor ce avea sediul in mall ul…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident rutier petrecut pe DN 6, la iesirea din Isalnita catre Filiasi, dupa ce doua masini s-au ciocnit, una dintre acestea rasturnandu-se. La fata locului…

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Seismul a lovit localitatea Malard aflata la aproximativ 40 de kilometri la sud-vest de Teheran, la ora locala 23:28. Seismul s-a produs la o adancime de 7 kilometri. Ulterior, magnitudinea seismului a fost evaluata la 5,0. Cutremurul de pamant s-a simtit si in cateva orase iraniene din nordul…

- In urma cu o ora s-a produs un accident grav la intrarea in comuna Harman din judetul Brașov. Informatiile oferite initial de Adevarul puneau bilantul total al victimelor la șase persoane, patru adulti și doi copii. Dintre victime, doi adulti și un copil au murit, iar o a patra este in stare grava

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,5 grade a avut loc vineri seara in largul coastelor Indoneziei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cel putin o persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite.

- Doua persoane au murit si alte cateva a fost ranite dupa ce au fost injunghiate de catre un individ in orasul olandez Maastricht, potrivit Politiei locale, a relatat agentia de stiri De Telegraf, citata de site-ul cotidianului The Independent. ”Doua persoane murit si alte cateva au fost ranite dupa…

- Cel putin 18 persoane au fost ranite marti, in sud-estul Iranului, in urma unui seism puternic care a provocat totusi putin pagube materiale, informeaza autoritatile iraniene citate de AFP. Seismul, cu magnitudinea 6,2 potrivit Centrului seismologic al Universitatii din Teheran, s-a produs la ora…

- Un seism cu magnitudinea de 6 grade a avut loc luni în vestul Iranului, potrivit informațiilor furnizate canalului media de stat, preluate de presa internaționala. Cutremurul a avut magnitudinea de 6 grade pe Richter și s-a produs la ora locala 17.39 (14.09- GMT) …

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Grav accident rutier in aceasta dimineata pe DN 15, intre localitatile Borsec si Tulghes. A fost declansat planul rosu de interventie. Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite. In microbuz erau 20 de persoane. Potrivit primelor informatii, masina s-a lovit de un stalp si s-a rasturnat. Microbuzul…