Stiri pe aceeasi tema

- Seismul de marti, cu intensitatea 5,2 s-a produs la ora locala 4:15 (21:15 GMT) la o adancime de 10 kilometri, cu epicentrul la o distanta de 5 kilometri nord-est de Sulawesi, a precizat Sutopo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea dezastrelor. "Seismul…

- Bilantul cutremurului si tsunami-ului produse vineri in insula indoneziana Sulawesi a ajuns la 844 de morti, a anuntat luni Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Agentiei, Sutopo Nugroho, relatarile potrivit…

- UPDATE – ora 12:38 Bilantul cutremurului si tsunami-ului produse vineri in insula indoneziana Sulawesi a ajuns la 844 de morti, a anuntat luni Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA si Reuters. Potrivit purtatorului de cuvant al Agentiei, Sutopo Nugroho, relatarile potrivit…

- A studiat patru ani in Danemarca si a dorit sa aduca in Craiova cele mai noi concepte in marketing si design. Dupa patru ani petrecuti printre profesionisti, isi doreste sa aplice in tara notiunile dobandite si sa duca marketingul din Romania la urmatorul nivel. Este povestea unui tanar care implementeaza in Craiova proiecte menite sa dezvolte antreprenorii. „Am lucrat ca freelancer inca de la 16 ani, iar spirit antreprenorial aveam de cand eram copil. De curand m-am intors din Aarhus – Danemarca, unde am terminat facultatea si am obtinut un Bachelor in Digital Concept Development. In timpul facultatii si dupa am lucrat intr-o companie ca si graphic designer, apoi am fost promovat ca si Head of Design Department. Am plecat pentru ca am simtit ca se poate, ca exista oportunitati si in tara noastra. Acum vreau sa implementez tot ceea ce am invatat si sa duc marketingul din Romania la urmatorul nivel“, a spus Vladislav Vaduvescu, managerul Agentiei VAIV Media.…

- Numarul mortilor ca urmare a cutremurului devastator din insula Lombok din Indonezia a ajuns la 347, au anuntat autoritatile locale, citate de CNN. Cele multe persoane care si au pierdut viata sunt din Kayangan, din nordul insulei, potrivit agentiei de presa Antara, scrie Agerpres.Potrivit datelor,…

- Cel puțin 347 de persoane au murit și peste 1.400 au fost ranite in urma cutremurului de 6.9 grade pe scara Richter produs in insula Lombok din Indonezia, au transmis autoritațile, relateaza CNN.Majoritatea persoanelor au murit in Kayangan, in partea de nord a insulei, relateaza presa de stat,…

- Cel putin 91 de oameni au murit si peste 200 de persoane au fost ranite in urma seismului de sapte grade care s-a produs duminica pe insula Lombok din Indonezia, potrivit unui nou bilant provizoriu publicat luni de reprezentantii Agentiei nationale indoneziene de gestionare a dezastrelor naturale, informeaza…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, luni, un bilant la sase luni de guvernare, a anuntat, duminica seara, seful PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a spus ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila…