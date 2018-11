Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe Richter a avut loc vineri in apropiere de insula greaceasca Zakynthos la primele ore ale diminetii, la o saptamana de la cutremurul de 6.4 grade care a lovit insula, relateaza site-ul greekreporter.com.

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs marti dimineata in Grecia, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), la doar cateva zile dupa cutremurul de 6,4 care a avut epicentrul in largul Marii Mediterane, in apropierea insulei Zakynthos, ...

- Insula greceasca Zakynthos s-a deplasat cu cel putin trei centimetri spre sud-vest, in urma cutremurului cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter produs vineri. Cercetatorii au observat noua pozitie a...

- Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs marti dimineata in insula Sumba din Indonezia, insa autoritatile nu au dat imediat informatii cu privire la victimele sau pagubele provocate, au anuntat mai multi oficial, relateaza site-ul agentiei Dpa, citeaza mediafax.ro.

- Momente de groaza traite de turiștii care faceau plaja pe insula greceasca Zakynthos. O stanca s-a prabușit, iar șapte dintre ei au fost raniți, consemneaza The Sun. Imaginile cu pietrele care se prabușesc peste turiștii aflați pe plaja Navagio au fost postate pe internet și arata momentele ingrozitoare…

- Autoritatile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC si Reuters.

