- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs in vestul Iranului duminica, a anuntat Institutul de geofizica iranian, si 115 persoane au fost ranite, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Epicentrul...

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.7 a fost inregistrat de seismografe la 22.25 Ora Romaniei, in Regiunea Fiji. Hipocentrul a fost la 520 de kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 17.94 S ; 178.89 V, la circa 280 km E de Suva si 250 km SE de Lambasa.Autoritatile au emis alerta…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.9 pe scara Richter a avut loc, vineri, in Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 12.33. Adancimea la care s-a produs este de 112 kilometri.In cursul noptii, la ora 3.14, un alt seism, cu magnitudinea 3.7, a avut loc in județul Caraș-Severin, la o…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.6 a avut loc, la ora 05.47, in judetul Vrancea, la o adancime de aproximativ 70 de kilometri.Epicentrul a fost localizat la 149 km N de Bucuresti, 46 km V de Focsani si 9 km V de Nereju.Este al optulea cutremur din luna noiembrie si cel mai puternic de la inceputul acestei…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la ora 10.03, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a inregistrat la ora 10.03 in Vrancea la adancimea de 122…

- Un seism cu magnitudinea de 2,5 pe scara Richter s-a produs, vineri, in județul Ialomița. Adancimea mișcarii telurice a fost inregistrata la 13 kilometri. Acesta este cel de-al optulea seism produs in județul Ialomița in luna octombrie. 6 dintre acestea s-au produs pe 7 octombrie, pe parcursul a doar…

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 grade s-a produs în cursul nopții de sâmbata spre duminica în largul coastelor de nord ale statului Haiti, provocând cel puțin 11 decese, alte peste 100 de persoane au fost ranite, în urma prabușirii mai multor cladiri, informeaza postul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a inregistrat duminica in Insulele Mariane, in Oceanul Pacific, fara ca autoritatile sa fi informat initial despre producerea de victime sau de pagube, ori sa emita alerta de tsunami, relateaza EFE.