- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in județul Galați, la o adancime de 16 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter…

- Cutremur cu magnitudinea serioasa, miercuri seara, in Romania. Seismul s-a produs la ora 20.17 si a avut loc in judetul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea 3,8 si s-a produs la o adancime de 138 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Vrancea, la adancimea de 139 de kilometri, potrivit Mediafax.Citește și: Mega-eveniment pentru Klaus Iohannis! Cand și unde va avea loc Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs, marți, in judetul Vrancea, la adancimea de 72 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 09:21, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs la adancimea…

- Alerta! CUTREMUR IN ROMANIA! A AVUT LOC INTR-O ZONA NEOBISNUITA Cutremur intr-o zona neobisnuita, miercuri dupa-amiaza, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Valcea, si a inregistrat magnitudinea de 2,1. Cutremurul a avut loc la o adancime de 13 kilometri. Acesta este primul cutremur care are loc…

- Cutremur intr-o zona neobisnuita, miercuri dupa-amiaza, in Romania. Seismul s-a produs la ora 15.07, in judetul Valcea, si a inregistrat magnitudinea de 2,1. Cutremurul a avut loc la o adancime de 13 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs vineri 21.06.2019, la ora locala 07:57:16, in zona seismica Buzau - Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 145km si o intensitate de gradul 2. Cutremurul…

- Inca un cutremur in Romania! A fost al 18-lea din aceasta luna! Conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, azi dimineața, la ora 06.31, in județul Buzau s-a inregistrat un nou cutremur. Oficialii spun ca magnitudinea acestuia a fost de 2.3 grade pe scara Richter…