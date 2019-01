Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutemure au avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica în judetul Vrancea, în decurs de aproape trei ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, primul seim s-a produs la ora 23.00 în judetul Vrancea si…

- Seria de cutremure continua în România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului a anunțat un nou seism produs în Vrancea. Seismul a avut loc Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului a avut loc în…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 8.40, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului pentru Fizica a Pamantului.Seismul, care a avut loc in județul Vrancea, s-a produs la o adancime de 86 de kilometri. Cutremurul…

- Cutremur in Romania: Vezi unde a avut loc și ce magnitudine a inregistrat Seismul, care a avut loc in județul Covasna, s-a produs la o adancime de 150 de kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, județul Covasna. Cutremurul s-a…

- Romania a fost zguduita din nou de un cutremur produs in zona seismica Vrancea, la trei saptamani de la seismul de 5,8 grade pe scara Richter. Seismul, care a avut loc in județul Covasna, s-a produs la o adancime de 150 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor: Nehoiu (21…

- Cutremurul de 5,8 grade care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Romania a fost inregistrat de seismograful de la Muntele Rosu. Seismul s-a produs la ora 3:38 dimineata (ora de vara), in judetul Buzau , zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Cutremurul de 5,8 grade din…

- Doua cutremure s-au produs în România, în ultimele 24 de ore. Seismele s-au produs în Vrancea, la adâncimi de 92 si, respectiv, 128 de kilometri. Primul cutremur a avut loc ieri, la ora 13.37. S-a produs la 92 kilometri adâncime si a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 5.50, in judetul Covasna, la adancimea de 99 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs la o adancime…