- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a inregistrat la ora 6.55 in Muntenia, judetul Ialomita, la adancimea de 8 kilometri. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Pogoanele (17km), Lehliu-Gara (38km), Faurei (41km), Slobozia…

- Mijloace si forte de interventie pentru situatii de urgenta din majoritatea judetelor au fost angrenate in Exercitiul national "Seism 2018", care a fost declansat sambata, in jurul orei 9,00, si care a avut drept scenariu un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, cu epicentrul in zona seismica Vrancea,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 14.15, in Muntenia, judetul Ialomita, cu magnitudinea 2,1 pe scara Richter. Seismul s-a produs la adancimea de 9 kilometri. Cel de-al doilea seism s-a inregistrat la ora…

- Alerta! Trei cutremure inregistrate intr-un judet din Romania, intr-o singura ora Trei cutremure au avut loc in Muntenia, judetul Ialomita, intr-o singura ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineata la orele 09:19, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 111 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului . Seismul s-a produs in apropierea oraselor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17.00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea,…

- Oamenii se tem de un cutremur puternic in Romania, mai ales ca nimeni nu l-a uitat pe cel din 1977, soldat cu 1.570 de victime. Celebrul prezicator Ioan Istrate, țara noastra va fi lovita de un seism puternic, insa nu știe cand. Clarvazatorul crede ca vor fi sute de morți și ca mai multe orașe vor fi…

- Autoritatile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC si Reuters.