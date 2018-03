Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe replici seismice puternice au zguduit luni zonele montane din Papua Noua Guinee, la o saptamana dupa cutremurul devastator cu magnitudinea 7,5 care a provocat moartea a zeci de persoane, informeaza Reuters. Trei replici cu magnitudinea de peste 5 au fost resimtite la primele ore ale zilei…

- Seismul a avut a avut intensitatea de 3,7 grade pe Scara Richter si s-a produs la ora 01.22, informeaza Romania TV. Epicentrul a fost identificat la 47 de kilometri de orasul Focsani si 50 de kilometri de orasul Ramnicu Sarat. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri. Citeste…

- Cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform informatiilor Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey).Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic…

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform…

- Seismul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN. Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in largul coastei de est taiwaneze, la circa 17 kilometri nord-est de Hualien, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 7,8 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in largul Japoniei, au anuntat seismologii americani, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la 103 kilometri nord de insula Honshu, la o adancime de 64 de kilometri. Milioane de locuitori din Tokyo au primit in aceasta…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa îsi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Viscolul si temperaturile extrem de scazute au provocat moartea a cel putin patru persoane in sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheata, au rupt cablurile de electricitate si au determinat inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Temperaturi scazute si caderi de…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE, scrie agerpres.ro. Cutremurul a fost inregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit duminica dimineata costa de sud a statului Peru, potrivit U.S. Geological Survey ( USGS ) Cutremurul de pamant a avut loc duminica, la ora 09:18 GMT, la o adancime de 12 kilometri. major #earthquake ( #sismo ) shakes Near Coast…

- O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat in dimineata zilei de joi, 11 ianuarie, in regiunea muntilor Zagros din zona de granita dintre Iran si Irak. Cel mai puternic eveniment a fost, pana la aceasta ora, primul seism din aceasta secventa, inregistrat…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,5 grade, s-a produs in ziua de 7 ianuarie in zona de granita dintre India si Myanmar. Seismul a avut loc la ora 6h47min UTC (ora locala 12h17min in Estul Indiei). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sambata, in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, precizand ca opt persoane au fost ranite, relateaza Reuters.Ranitii au fost transportati la spital, conform News.ro. Potrivit AP, cutremurul s-a produs in provincia Kermanshah,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anuntat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul - care a avut magnitudinea 5,4 - s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru.…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Cutremurul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la doar 17 kilometri adancime și a fost resimțit puternic in Turcia, luni dimineata. Seismul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foca (pop: 15,200), potrivit Centrului Seismologic…

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat sambata ca un nou cutremur a avut loc in zona Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 13:09:42, la o adancime de 95.3km. Cutremurul a fost de 2.6 pe Scara Richter. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28…

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața, pe insula Java din Indonezia, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,5. Totodata, mai multe persoane au fost ranite și peste 100 de cladiri au fost avariate din cauza seismului, relateaza Reuters. Cutremurul puternic a avut o magnitudine de 6,5 și a fost…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marți in provincia Kerman din sud-estul Iranului, au anunțat companiile publice de mass-media din aceasta țara, citate de Reuters. Oficialii iranieni nu dețin deocamdata informații despre posibile victime și raniți in urma acestui seism. Cutremurul de pamant…

- Cutremur a avut loc la ora 14h09min UTC (ora locala 17h09min in Iraq). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in zona de granita dintre Iran si Iraq. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,4 grade…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Seism foarte puternic în urma cu scurt timp în Micronezia, fara sa fie emisa si o alerta de tsunami. Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din…

- Un seism puternic cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord-est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), informeaza Reuters. Nu a fost emisa însa avertizare de tsunami. Cutremurul, cu…