- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei este autorizat sa transmita urmatorul buletin de presa: Vizita regala in Maroc Alteta Sa Regala Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, intr-o vizita in Regatul Marocului, in zilele de 5-9 martie…

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, a avut unele conturi blocate saptamana trecuta, timp de cateva zile, pentru neplata unor datorii, dupa ce a fost executata o sentinta data anul trecut in favoarea consortiului condus de firma italiana Astaldi, care construieste…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- UPDATE! Pentru zborul Bacau – Liverpool, Blue Air a decis sa trimita o aeronava de la București, ca sa preia pasagerii, avand in vedere ca ceața s-a ridicat. Plecarea este programata dupa ora 13.00, de pe AIGE Bacau. Ceața da batai de cap... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 237 școli din 37 de județe și din București au fost selectate sa participe in a 6-a ediție a competiției „Școala Zero Waste”, printre acestea numarandu-se și Școala Gimnaziala Nr.1 din Motru. Cei mai silitori elevi vor participa in luna august la o tabara de educație ecologica organizata…

- Adela de la ”Bravo, ai Stil ”a fost la un pas sa caștige ediția a doua a concursului, reușind sa ajunga printre finaliste. Emisiunea ajutat-o nu numai sa capete notorietate și ”stil”, ci și un iubit, pe Ștefan, pe care i l-a ”furat” fostei colege de platou, Silvia. Tocmai de asta, poate, relația nu…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care a renuntat sa candideze la conducerea regiunii Catalonia, a sesizat un organism ONU in vederea recunoasterii incalcarii drepturilor sale de catre guvernul spaniol, a anuntat vineri la Bruxelles avocatul sau, Ben Emmerson, relateaza AFP. In cursul unei…

- Bilanțul morților cauzate de gripa a ajuns la 69, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunțând, joi, un alt deces din cauza virusului.Victima este o femeie de 76 de ani din judetul Cluj, confirmata cu virus gripal tip B, iar aceasta suferea si de alte probleme de…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC, potrivit news.ro.Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei,…

- Soptica a sustinut ca, prin pozitia pe care a avut-o pe aceasta tema, Tudorel Toader i-a facut "de rusine" pe moldoveni. "Ca moldovean vorbesc acum pentru ca avem si noi mandria noastra de moldoveni, domnul Tudorel Toader fiind de la Iasi (n.r. – de fapt, ministrul este nascut in judetul Vrancea), fiind…

- Doi soti au murit in urma unui accident cumplit vineri dimineata. Masina in care se aflau a fost lovita de trenul care circula pe ruta Suceava - Bucuresti la ora 10:00 in localitatea Cozmesti din comuna Stolniceni Prajescu din judetul Iasi. Barbatul si femeia aveau 58 de ani si erau din Bacau. Mai multe…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, joi, ca planul integrat de management privind calitatea aerului pentru Capitala, Iasi si Brasov este in dezbatere publica si va fi aprobat la sfarsitul lunii mai de catre consiliile judetene.

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Vola.ro, cea mai mare agenție de turism online din Romania, a raportat o creștere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzacțional total de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24% fața de 2017) și o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in creștere cu 13% fața de anul anterior) pentru…

- Tratament inovator pentru cancerul hepatic, la Spitalul Judetean Galati La Spitalul Judetean Galati, pacientii care sufera de cancer hepatic pot beneficia de acum de un tratament inovator, neinvaziv. Noua procedura se foloseste cu succes în strainatate, iar la noi în tara…

- Institututl Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca au fost confirmate înca doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doua femei de 55 de ani și respectiv 61 de ani, ambele nevaccinate și având alte probleme de sanatate. Numarul total de decese în acest sezon…

- La Liceul ”Emil Racovița” Vaslui s-a desfașurat, joi, vernisajul expoziției intitulate ”Biodiversitate – umanitate: viețile nostre sunt legate”. Manifestarea a avut loc in cadrul Caravanei Francofone, formata din profesori și studenți ai Universitații “Al.I. Cuza” Iași. Expoziția a fost organizata de…

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…

- 20 de profesionisti ai unuia dintre cele mai importante foruri media din Europa discuta la Bucuresti despre teme de interes pentru televiziunile publice Televiziunea Romana gazduieste, vineri, 16 februarie 2018, la invitatia conducerii TVR, Doina Gradea, Director General Interimar, sedinta Comitetului…

- Duminica 11 februarie 2018 s-a incheiat la Cluj-Napoca una dintre seriile semifinale ale Campionatului national individual de sah seniori,editia 2018. Celelalte serii semifinale s-au desfasurat la Bucuresti,Braila,Iasi si Timisoara.Miza competitiei a fost calificarea la Finala nationala care va avea…

- Un barbat de 35 de ani din Iași și o femeie de 84 de ani din București au murit din cauza virusului gripal, ceea ce ridica numarul total al victimelor, de la inceputul acestui an, la 29. Ambele victime aveau și alte probleme de sanatate. Se știe ca in cazul barbatului din Iași acesta nu era vaccinat…

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile amicale' dintre Spania si Belgia, a declarat joi pentru AFP ministrul spaniol de externe, Alfonso Dastis.…

- Bebe Cotimanis isi traieste povestea de dragoste in vazul tuturor. De ceva timp, Bebe Cotimanis nu se mai bucura in mod deosebit de traiul alaturi de soția lui, ci de cel pe care il are alaturi de o alta femeie, actrița la randul ei, Iulia Dumitru, iar surse apropiate de ei, din teatrul din…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- In 2013 in jur de 132.000 de romani aveau salarii nete de peste 1.000 de euro net pe luna, adica mai putin de 3% din totalul angajatilor din economie, iar in toamna anului trecut numarul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentand aproape 6% din totalul angajatilor din economie. Salariul…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei va invita sa vizitați, la Palatul Culturii, in perioada 1 februarie – 31 iulie 2018, expozitia foto-documentara „Comunismul in Romania”, organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Astazi, in cadrul reuniunii de lucru privind calitatea aerului, organizata,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Numit si imobilul-monument unde s-a semnat actul Unirii Moldovei cu Țara Romaneasca Fostul hotel Concordia din Centrul Vechi al Capitalei, acum o ruina plina de gunoaie, va fi reabilitat, lucrarile urmand sa inceapa in primavara acestui an, a anunțat Primaria Municipiului București. Imobilul va redeveni…

- Aproape 22.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Arad si Timis, in timp ce in Bacau, Buzau, Giurgiu, Caras-Severin si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Un gigant al transportului din Cluj face recrutari masive in toata țara Cea mai mare companie de transport din Cluj, cu afaceri anuale de 150 de milioane de euro, a lansat o campanie de recrutare de șoferi in patru orașe din Romania. "Oferim plata punctuala a salariului tau și un loc de munca…

- Trenul Unirii a fost așteptat de sute de oameni in Stația CFR Barlad. Barladenii au dansat Hora Unirii și au cantat alaturi de calatorii din trenul care face legatura intre București și Iași.

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Astazi este comemorat marele poet Mihai Eminescu. Acesta s-a nascut la 15.01.1850 la Ipotesti sau Botosani. Studiile liceale le urmeaza la Cernauti, apoi audiaza cursuri preferentiale la Viena si Berlin. A activat sporadic ca director al Bibliotecii Centrale din Iasi, revizor scolar, apoi impreuna cu…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunța noi curse și noi destinații de pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Astfel, din primavara vor fi introduse rutele Suceava-Madrid (Spania) și Suceava-Verona (Italia) dar și noi zboruri interne spre București. ”Ma…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, în cazul în care Catalonia îsi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo, preluat de Agerpres.

- Cei mai buni studenti romani din Romania si din strainatate au fost premiati la cea de-a XI-a editie a Galei Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), in cadrul unei festivitati ce a avut loc in sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului. „M-am gandit mult si am decis ca trebuie…

- Iesenii care au ales sa-si petreaca Craciunul si Anul Nou departe de frig si casa, intr-un loc exotic, au scos bani seriosi din buzunar. In aceasta perioada, prin firmele de turism care exista in prezent pe piata locala, au ales vacante peste granita peste 2.000 de ieseni. Preturile au variat in functie…

- Decizia liderului catalan privind revenirea lui in Spania este asteptata. Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea…

- La cateva luni bune dupa despartirea de Catalin Cazacu, Denisa Tanase si-a facut un nou iubit. Acesta e un tanar afacerist, cunoscut in lumea vedetelor. Si, desi, au vrut sa isi pastreze relatia ascunsa, cei doi s-au dat singuri de gol in timpul vacantei in care se afla departe de Romania.

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters. Puigdemont, care a condus…

- La precedentul scrutin, in 2015, pana la ora locala 18.00 isi exprimasera optiunile 63,12- dintre alegatorii cu drept de vot. Sondajele din ultima perioada preconizau o prezenta record la urne. Aceste alegeri regionale-cheie sunt urmarite indeaproape atat in Catalonia, cat si in strainatate, din perspectiva…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…