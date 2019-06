Stiri pe aceeasi tema

- Cristi și Madalina formeaza cel mai nou cuplu de la emisiunea Dragoste fara secrete. Tanara l-a avut ca partener pe Alexandru in trecut, iar cand a decis sa renuțe spunea ca nu iși mai gasește locul in competiție.

- Astazi, la „Dragoste fara secrete”, intre Catalin și Carmen au inceput tensiunile din cuplu! Enervat de limbajul partenerei sale, Catalin a simțit nevoia sa-i dea acesteia o lecție, chiar in fața camerelor care ai supravegheaza 24/24.

- De cand a iesit din concurs, Madalinei i s-a schimbat perceptia despre concurs, si a invatat sa priveasca altfel oamenii ce o inconjurau in concurs, atunci cand era concurenta. Chiar daca a recunoscut ca este prietena foarte bun cu Rozy, Madalina a votat un alt cuplu.

- De astazi, in concursul "Dragoste fara secrete" si-a mai facut aparitie un cuplu, la fel de incendiar ca cele cinci aflate deja in concurs. Moderatorii show-ului matrimonial nu contenesc cu surprizele. Se intoarce in concurs pentru a castiga marele premiu.

- Cel mai nou cuplu din casa "Dragoste fara secrete", format din Maia si Florin, au oferit si primele momente controversate. Acestia au uitat ca sunt filmati 24/24, si seara au dat frau liber hormonilor. O parte a imaginilor nu au putut fi difuzate la TV.

- Surpriza pentru telespectatorii "Dragoste fara secrete". Un nou cuplu a intrat in aceasta seara in competitie. Cei doi tineri care au venit sa se cunoasca mai bine, dar si sa castige marele premiu sunt Maia si Florin.

- Tensiunile ating cote maxime la "Dragoste fara secrete". Ultimul cuplu care s-a confruntat cu neintelegeri a fost cel format din Flory si Andrei, dupa ce o simpla joaca care a dus la gesturi si cuvinte vulgare.