- Abia sosiți in Thailanda, la scurt timp dupa ce s-au desparțit de partenerele lor, doi concurenți au fost nevoiți, seara trecuta, intr-o noua ediție Insula Iubirii, sa recunoasca faptul ca au cedat in fața ispitelor.

- A inceput cel de-al cincilea sezon al reality show-ului ”Insula Iubirii”, iar printre concurenții care au venit sa-și testeze dragostea este Teodora, o tanara in varsta de 34 de ani, care formeaza un cuplu cu Eusebiu de mai bine de un an de zile.

- Ajunși in Thailanda, in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii, Denisa și Adrian au parut sa formeze un cuplu sudat. Au discutat cu naturalețe, fara sa aiba spectaculozitate in gesturi și dialog și fara sa tradeze fisuri evidente.

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii va intampina in Thailanda un cuplu neașteptat, care a reusit sa iste scandal inca din primele...

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii va intampina in Thailanda un cuplu neașteptat. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua serie de concurenți…

- Hannelore pare ca nu poate trece nici in ruptul capului de despartirea de Bogdan, barbatul alaturi de care a fost in Thailanda si cu care s-a si casatorit, dupa terminarea emisiunii. Un mesaj postat pe retelele de socializare a ridicat semne de intrebare!

- Hannelore, fost concurenta la "Insula Iubirii", a transmis un mesaj dureros pentru Bogdan, cel alaturi de care a fost in Thailanda. Dupa aceasta experienta si dupa nunta pe care au facut-o imediat, cei doi si-au spus "adio" si au divortat.