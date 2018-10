Un nou concurs la Aeroportul International Maramures: Se cauta un manager operatiuni platforma

Aeroportul International Maramures organizeaza un nou concurs, se arata pe site-ul institutiei. Mai precis, acum se cauta un manager operatiuni platforma, concursul urmand sa se desfasoare in doua etape: proba scrisa in data de 12 noiembrie, ora 10.00 si interviu in data de 14 noiembrie, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1. Absolvent studii superioare, cu diploma de licenta in domeniul: Inginerie Aerospatiala – Specialitatea Inginerie si Management Aeronautic; 2. Fara antecedente penale; 3. Are cetatenia romana; 4. Cunoaste limba…