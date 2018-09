Stiri pe aceeasi tema

- La implinirea a 180 de ani de invatamant pedagogic la Buzau, institutia de invatamant de pe Spiru Haret, care a format zeci de generatii de dascali, primeste din partea Ministerului Educatiei titlul de „Colegiu National”. Ordinul de ministru a sosit joi pe adresa scolii, in urma solicitarii facute de…

- Dupa ce luni seara a fost anuntata confirmarea prezentei virusului PPA in localitatea Zamfiresti din comuna Galbenu, cinci localitati buzoiene de la granita cu judetul vecin fiind puse sub supraveghere, astazi dimineata autoritatile sanitar-veterinare au dat o noua veste proasta.

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din doua gospodarii, din localitațile Lunca (comuna Patarlagele) și Panatau, județul Buzau. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” condamna intentia Ministerului Educatiei de a diminua substantial numarul de posturi ... The post Sindicatele din invațamant se opun reducerii drastice de personal appeared first on Renasterea banateana .

- Toate aparțin sistemului public de invațamant, iar marea majoritate a acestora se afla in mediul rural. Vacanța de vara este pe sfarșite, au mai ramas doar 10 zile pana la inceperea unui nou an școlar, dar ca in fiecare toamna, unele școli nu sunt pregatite sa-și primeasca elevii in condiții civilizate.…

- Este vorba despre 36 de posturi de conducere unde aceste functii nu au fost ocupate prin concurs, cele mai multe din mediul rural. Au fost și 4 unitați de invațamant unde nu s-a inscris niciun candidat. Este vorba de școlile gimnaziale din localitațile Largu, Bozioru, C. A Rosetti și Valea Salciei.…

- In ultima saptamana, au fost raportate inca 105 cazuri nou confirmate de rujeola in 12 judete si in Capitala, informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 14.701, din care 59 de decese. In perioada 9-13…