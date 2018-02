Un nou cod de conduita pentru functionarii publici europeni

Stiri pe aceeasi tema

- "Solutia politica potrivita este aceea de a sesiza Comisia de la Venetia" Liberalii considera ca semnalul dat miercuri, la Bruxelles, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, este lipsit de orice echivoc. Ei apreciaza, într-un comunicat de presa, ca prelungirea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten…

- CONTRE…Fiul fostului primar de la Poienesti a primit locul de veci cerut ca urmare a calitatii de erou al Revolutiei, insa a fost facut KO de un consilier. Scene amuzante la Consiliul Local Vaslui, unde un consilier de la PSD, Zoe Popescu, s-a impotrivit ca fiul fostului primar de la Poienesti, celebrul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este…

- Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului si daca acesta respecta criteriile de integritate, Tudose s-a aratat initial mirat de acest lucru: "In ce calitate? Este consilier oficial?".…

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru…

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat miercuri numirea lui Darius Valcov in funcția de consilier de stat in Guvernul Dancila.„Darius Valcov a fost tot timpul in Guvern. A sprijinit cele doua guverne și este un om de-o valoare rara, din punct de vedere economic. Este cel care impreuna cu mine…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, miercuri, pentru cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu ...

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- "Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru ca e vorba de viata unui om. Daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca, dar un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? El are familie, copii, cu ce ii intretine?”,…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Curtea Constituționala a Romaniei a admis, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care menține abrogarea suspendarii funcționarilor publici trimiși in judecata, anunța Agerpres. Magistratii CCR au stabilit ca legea este neconstitutionala, astfel incat functionarii publici…

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. CCR a stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși in judecata…

- CCR va dezbate marti sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie în cazul în care sunt trimisi în

- In aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3 mld. euro (bani europeni) și au fost programate pentru lansare in urmatoarele trei luni alte apeluri in valoare de 2,4 mld. euro fonduri europene. "Mulțumesc miniștrilor din Guvernul Romaniei și reprezentanților Comisiei Europene…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Fostul premier si lider PSD, Adrian Nastase, afirma, intr-un comentariu publicat miercuri pe blogul sau, ca "prietenii" vicleni ai PSD care asteptau aparitia unui nou UNPR in urma luptelor din Comitetul Executiv au de ce sa fie furiosi, in conditiile in care partidul a ramas unit.

- Pentru prima data in cariera sa politica, premierul Boiko Borisov tine un discurs in fata Parlamentului European. El nu a vorbit pana acum in fata deputatilor europeni, cu toate ca este un premier aflat deja la al treilea mandat, potrivit Rador care citeaza 24 Chasa .

- Fostul international a revenit in fotbal la 799 de zile dupa ce a fost eliberat conditionat de la inchisoare in „Dosarul Transferurilor“. Anuntul a fost facut de Mihai Tudose si a provocat deja o reactie acida din partea unui oficial FRF.

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Este nevoie de supercalculatoare pentru a procesa cantitati din ce in ce mai mari de date. In acelasi timp, acestea aduc beneficii pentru societate in multe domenii, de la asistenta medicala si energie din surse regenerabile la siguranta auto si securitate cibernetica. Initiativa Comisiei este esentiala…

- Razvan Mitroi, directorul de comunicare al Federatiei Romane de fotbal, a comentat numirea lui Gica Popescu in functia de consilier al primului ministru Mihai Tudose. "Buna dimineața! S-a trezit și premierul ca Romania are de organizat un EURO la fotbal in 2020. Drept pentru care și-a luat un consilier…

- Donald Trump a spus despre fostul sau consilier, Steve Bannon, cel care a avut o reala contribuție în victoria sa din 2016, ca 'și-a pierdut mințile'. "Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu presedintia mea. Când a fost concediat, nu si-a pierdut…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care prevede plasarea într-un registru național, online, a oficialilor rusi care au fost concediati pentru fapte de coruptie, astfel încât aceștia sa nu se mai poata întoarce

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura.

- Doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, insumand 936,3 milioane euro, au fost cheltuiți de Romania pana acum. Bulgaria a cheltuit 9%, iar Polonia 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Fondul de Coeziune a beneficiat de cei mai mulți bani europeni (aproape 470 milioane de euro), urmata…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, urmeaza sa anunte luni deschiderea unei investigatii asupra acordurilor fiscale convenite de retailerul de mobila IKEA cu autoritatile olandeze. Potrivit unui raport publicat de ecologişti din Parlamentul European, aceste acorduri ar fi…

- Va reamintim, femeia a fost data disparuta inca din 12 decembrie, cand mama ei a anunțat poliția, dupa ce fiica sa a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme in oraș și nu s-a mai intors. Ea povestea ca Sofia-Loredana Pașcuța a luat cu ea telefonul, laptopul și o suma mica de bani.…

- CCR va dezbate miercuri sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie în cazul în care sunt trimisi

- Curtea Constitutionala ar trebui sa raspunda astazi daca este in regula ca un functionar public trimis in judecata pentru infractiuni grave sa mai poata ocupa pe durata procesului functia publica asa cum isi doresc parlamentarii.

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv 241,9 milioane euro. Tarile care au cheltuit mai putin decat Romania din fondurile structurale si de investitii sunt Austria, cu 0,3-, si Irlanda, cu 0,9-. Conform datelor Comisiei Europene, pe primul…

- Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocati programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in conditiile in care state precum Bulgaria si Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%, potrivit datelor Comisiei Europene.

- „Masura suspendarii raportului de serviciu vizeaza doar infracțiuni de o anumita gravitate: infracțiuni contra umanitații, contra statului sau contra autoritații, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care impiedica infaptuirea justiției, infracțiuni de fals ori situația unei infracțiuni…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sesizat CCR in legatura cu legea privind statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni. -continua-

- ​Noi anchete impotriva Google vor urma, a spus la Beijing, comisarul European pentru Concurenta, Margrethe Vestager, citata de Reuters. In iunie Google a fost amendata cu 2,4 milioane euro din cauza modului in care compania a pus "bete in roate" concurentei pe nline shopping.

- Legea care prevede ca functionarii publici urmariti penal vor putea ramane in functie pana la o decizie finala a trecut de Camera Deputatilor, cu 170 de voturi pentru și 93, impotriva, desi președintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea acesteia.

- Functionarii publici pot ramane in functii si dupa ce implinesc varsta de pensionare. Proiectul a primit votul final la Camera Deputatilor, la a treia incercare. Initiativa prevede modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Atunci cand implinesc varsta standard…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, 14 noiembrie, cu 170 de voturi “pentru”, 93 “impotriva” si sapte abtineri, proiectul de modificare a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, mentinand abrogarea prevederii potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, 14 noiembrie, cu 170 de voturi „pentru”, 93 „impotriva” și șapte abțineri, proiectul de modificare a Legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, menținand abrogarea prevederii potrivit careia funcționarii publici sunt suspendați din funcție in cazul in…

- Functionarii publici trimisi in judecata pentru fapte de coruptie nu vor fi suspendati din functie pe durata procesului. Decizia a fost luata astazi de plenul Camerei Deputatilor care a admis doar partial cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind statutul functionarilor…

- Funcționarii publici din România ies la atac dupa ce au fost pacaliți cu Legea salarizarii care le promitea mariri de salarii, dar care au fost eliminate odata cu transferul contribuțiilor în buzunarul angajaților.

- Comisia Europeana a deschis o ancheta impotriva Romaniei, mai precis asupra Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, relateaza Digi 24.Oficialii europeni vor sa afle de ce ANCOM nu a respectat calendarul de reducere a tarifelor de interconectare, reducere care ar fi…

- Fostul senator de Gorj a preluat, zilele trecute, postul de consilier personal al managerului Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza. Ion Rușeț susține ca numirea sa in funcția de consilier personal a fost facuta pentru o perioada de 12 luni. Fostul director interimar al Medservin…

- Funcționarii publici sunt deciși sa iasa și ei în strada pentru a se opune "revoluției fiscale" a Guvernului. Aceștia se tem ca veniturile le vor scadea cu 25% începând cu 1 ianuarie 2018.

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni marti în sedinta comuna pentru a-l numi pe fostul premier Sorin Grindeanu în functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM).