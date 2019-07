Stiri pe aceeasi tema

- Romania - Franța este ultimul meci din Grupa C de la EURO U21 2019 din Italia și San Marino, iar echipa noastra are mare șanse sa se califice in sferturile de finala și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

- Traficul este intens, la ora transmiterii știrii, pe A1, pe sensul de mers catre Capitala, intre kilometrii 41 si 36, unde s-a format o coloana de autoturisme de aproximativ 5 km, care se deplaseaza bara la bara, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Aglomerație este și pe Autostrada Soarelui."Traficul…

- DIN CUPRINS In ce stadiu se afla pregatirile pentru Euro 2020 și ce planuri mai are Guvernul pentru sport; Cum l-a convins Gica Hagi sa vina la Viitorul și cum colaboreaza impreuna ca șefi de club; Cine e jucatorul de la Academia „Gheorghe Hagi" care va fi noul star al Ligii 1; Planul lui Gica Hagi…

- Elevii au intrat astazi, vineri, in vacanta de vara, care se va incheia in 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala incepand de marti, in timp ce probele Bacalaureatului au inceput deja. Cei aproximativ 2,9 milioane de elevi din Romania sunt deja in vacanta mare. Anul…

- Selecționerul Cosmin Contra și Ianis Hagi au fost prezenți la conferința de presa premergatoare partidei de luni cu Malta, din preliminariile pentru EURO 2020. Antrenorul a spus ca va opera schimbari in primul „11" fața de meciul cu Norvegia, scor 2-2, și le-a transmis un mesaj contestatarilor sai.…

- Potrivit proiectului legislativ, romanii stabiliți in alta țara, dar care au mașinile inmatriculate in Romania, pot efectua ITP-ul in strainatate, fara a fi nevoiți sa se intoarca in țara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vremea va fi frumoasa pana marti, cu temperaturi mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, mai ales in zonele de campie. De miercuri vin ploi puternice. De vina este un ciclon mediteranean care se va pozitia in urmatoarele zile deasupra tarii noastre. Prognoza lunara publicata de Administratia…

- Ploile vor cuprinde si zona Munteniei, pe arii mai restranse Moldova si Dobrogea, dupa ce furtunile si vremea rea au facut prapad in vestul tarii. Un ciclon periculos loveste Romtnia in urmatoarele ore. Si temperaturile scad cu 7-8 grade, sub normalul perioadei.