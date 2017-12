Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Gabriela Firea a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, iar in baza acestora 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. "In ceea ce priveste Spitalul de copii…

- Primaria Capitalei a semnat, joi, un memorandum cu o firma japoneza pentru modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica, potrivit anunțului facut de primarul general Gabriela Firea. Joi, primarul general al Capitalei a semnat, alaturi de Ministrul Energiei, Toma Petcu și președintele…

- Primaria Capitalei va cumpara fostul cinema Lumina, oferind actualului proprietar suma de 1,6 milioane de euro din bugetul local, dupa rectificarea bugetara, a decis, marti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Imobilul va intra, apoi, in administrarea Teatrului Ion Creanga. Proiectul…

- Aproximativ 100 de milioane de lei din bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) se intorc inapoi la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare privind rectificarea bugetara a Municipalitatii pe 2017, de pe ordinea de zi a Consiliului General al Primariei.

- Institutiile culturale din subordinea municipalitatii au cheltuit aproximativ 90 de milioane de euro in primele 11 luni ale acestui ani, informeaza Primaria Capitalei, bugetul total alocat pentru 2017 fiind de peste 113 milioane de euro.

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere fostul cinema Lumina, oferind actualului proprietar suma de 1,6 milioane de euro din bugetul local, dupa rectificarea bugetara, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce va avea loc…

- ”Una dintre prioritațile Municipalitații o reprezinta siguranța cetațenilor, insa, in acest caz, PMB nu are parghiile legale pentru a se implica in montarea scurturilor de siguranța in stațiile Metrorex, intrucat aceasta instituție se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, și nu a Municipalitații.…

- Fotbalistul echipei FC Voluntari, Lucian Sanmartean, a inaugurat, ieri, in parteneriat cu institutia de invatamant Lumina, Scoala de Fotbal "Lucian Sanmartean – Lumina", deschisa copiilor pasionati de fotbal cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani. "Nu imi pregatesc retragerea, incercam sa educam noua…

- "Aceste imobile necesita reabilitare urgenta intrucat se afla in stare avansata de degradare si pun in pericol siguranta cetatenilor. Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc si Compania Municipala Consolidari S.A colaboreaza pentru ca acestea sa fie reabilitate intr-un timp…

- Primaria Capitalei anunta ca au inceput lucrarile de consolidare si reabilitate a patru imobile considerate monument istoric, din Centrul Vechi al Capitalei, strada Blanari. Gabriela Firea a verificat cum se desfasoara lucrarile. "Aceste imobile necesita reabilitare urgenta intrucat se…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca plângere penala împotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au perturbat buna desfașurarea a „unui eveniment public legal”. Pe de alta parte, aprobarea manifestațiilor ce au loc…

- Precizarea ministerului vine dupa ce primarul general Gabriela Firea a afirmat ca institutiile statului nu si-au facut datoria in cazul protestelor de sambata. „Sambata, reprezentantii conducerii Ministerului Afacerilor Interne au avut o intalnire de lucru cu cei ai Primariei Capitalei cu…

- „Decizia doamnei Firea de a organiza un targ in Piata Victoriei este total neinspirata. Este o greseala foarte mare, dar, din ce o cunosc eu, si din experienta pe care o am alaturi de ea, doamna Firea nu se va lasa si va merge pana la capat cu acest targ. Nu renunta, chiar daca si premierul a atentionat-o.…

- „Parlamentarii si consilierii USR din Bucuresti vor protesta in strada impotriva abuzului puterii PSD care elibereaza Piata Victoriei, prin violenta, pentru a face loc targului Gabrielei Firea. Si Ion Iliescu a eliberat Piata Universitatii, tot prin violenta, in 1990. PSD-ul de azi foloseste Jandarmeria…

- O parte dintre protestatarii din Capitala au inceput sa demonteze schelele puse de municipalitate in fata Guvernului, pe structura carora ar urma sa fie construita o scena ce va fi folosita la Targul de Craciun. Oamenii spun ca vor sa isi „ia piata inapoi” si ca nu li se pare normal ca,…

- Oamenii au ajuns de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei, acolo unde mai multi angajati ai Municipalitatii au inceput organizarea targului specific sarbatorilor de iarna. Mai exact, au fost puse garduri care imprejmuiesc Piata Victoriei si au fost aduse utilaje care vor fi folosite la…

- Mai multi protestatari bucureșteni vor sa impiedice amenajarea Targului de Craciun Mai multi protestatari s-au adunat, sambata dimineata, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a incerca sa impiedice amenajarea Targului de Craciun de catre Primaria Municipiului Bucuresti, programat pentru perioada…

- Cunoscutul compozitor, poet și interpret Nicu Alifantis ne ofera unul dintre cele mai indragite cantece dedicate Romaniei. Melodia “Țara noastra-i țara noastra”, pe versurile lui Ion Nicolescu, a fost creata și lansata in anul 1979, impreuna cu indragitul și regretatul actor Florian Pittiș. Este, poate,…

- Premierul Tudose o contrazice Gabriela Firea. ”Nu cred ca este cea mai inspirata decizie organzarea unui targ in Piața Victoriei”, a spus șeful Executivului, joi, la Palatul Victoria, despre intenția municipalitații de a bloca zona din fața Guvernului, unde de obicei aveau loc protestele Rezist, cu…

- "Nu intentionam sa intram in conflict cu nimeni si nici sa restrangem in vreun fel drepturile cetatenilor. De aceea sunt cu atat mai greu de inteles luarile de pozitie eminamente politice in legatura cu evenimentele organizate de Primarie pe parcursul lunii decembrie. Spiritul Craciunului presupune…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, miercuri, ca, prin organizarea targului de Craciun in Piata Victoriei, nu intentioneaza sa intre in conflict cu nimeni si nici sa restranga drepturile cetatenilor in vreun fel. "Nu intentionam sa intram in conflict cu nimeni si…

- In lume traiesc in prezent 285 milioane de nevazatori, afectați puternic de reducerea capacitații de percepție, orientare și mobilitate. In sprijinul acestora, Universitatea Politehnica din...

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre compania “Gas Natural Fenosa”, pe data de 22 noiembrie 2017, miercuri, in intervalul 09:00–17:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa din satul Ghidighici, str. A.Mateevici, Sfatul…

- "Targul de Joburi organizat de Primaria Capitalei a reprezentat un adevarat succes, pentru cele 2.000 de posturi oferite de Companiile Municipale aplicand peste 20.000 de cetateni. Bucurestenii ne-au aratat astfel ca au incredere in proiectele Municipalitatii si doresc sa contribuie la imbunatatirea…

- Peste 20.000 de bucureșteni și-au depus CV-urile, vineri și sambata, la Targul de Joburi, pentru a se angaja la una dintre companiile municipale inființate de Primarie, iar edilul general, Gabriela Firea, a apreciat ca evenimentul a fost un succes. "Târgul de Joburi organizat…

- In timpul vizitei Liviu Pop a primit o icoana de la directorul scolii si in semn de multumire a spus ca o va pastra in biroul sau. “Am sa o pastrez in birou, si sa ma gandesc ca si Dumnezeu a facut lumea in sase zile si dupa aia s-a odihnit. Avem timp in urmatorii sase ani de zile sa facem…

- Portrait Lightning este un efect introdus odata cu camerele principale de la iPhone 8 Plus și iPhone X menit sa simuleze efectul luminii de studio. Cineva s-a decis sa verifice autenticitatea acelui efect. Sunt multe motive sa investești intr-un iPhone 8 Plus sau iPhone X. Ambele telefoane arata foarte…

- ”Premiul de Excelența pentru promovarea Romaniei in Uniunea Europeana, pe care l-am primit din partea organizatorilor, ma onoreaza, dar in egala masura ma determina sa intensific proiectele de promovare ale țarii noastre in UE. Suntem o țara care are cu ce se mandri și avem datoria sa aratam aceste…

- Un grup de cercetatori de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences au creat un nou instrument pentru a genera noi stari complexe de lumina intr-un mod diferit, utilizand o metasuprafata.

- Primarul General, Gabriela Firea, și ministrul Transporturilor, Felix Stroe, au avut astazi, 2 noiembrie, la sediul Municipalitații, o prima intrevedere de lucru pentru a discuta despre eficientizarea transportului public in regiunea București-Ilfov.Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, au avut, joi, la sediul Municipalitatii, o prima intrevedere de lucru pentru a discuta despre eficientizarea transportului public in regiunea Bucuresti-Ilfov.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, marti, alocarea unui milion de euro pentru efectuarea dezinsectiei si deratizarii in oras. Proiectul a fost aprobat cu 39 de voturi, dar subiectul a nascut controverse intre consilierii generali. In cadrul plenului sedintei,…

- Potrivit proiectului, semnat de primarul general Gabriela Firea, pentru familia monoparentala al carei venit mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 de lei inclusiv, ajutorul ar putea fi in cuantum de: 300 de lei pentru familia cu un copil, 600 de lei pentru familia cu doi copii,…

- Dedesubtul unui pasaj rutier aflat la intrarea in Timișoara dinspre Belgrad va deveni spațiu de arta contemporana, peste numai cateva zile. Zona de sub picioarele pasajului rutier din Calea Șagului se transforma in spațiu de arta, urmand sa fie ”gazda” pentru o instalație de lumina realizata de o artista…

- Marti, Primaria Municipiului Bucuresti va discuta un proiect de hotarare care prevede alocarea bugetului pentru deratizare si dezinsectie pentru anul 2017.Desi mai sunt doar doua luni din acest an, municipalitatea sustine ca nu a putut semna un contract pentru prestarea acestor servicii…

- Marti, Primaria Municipiului Bucuresti va discuta un proiect de hotarare care prevede alocarea bugetului pentru deratizare si dezinsectie pentru anul 2017. Desi mai sunt doar doua luni din acest an, municipalitatea sustine ca nu a putut semna un contract pentru prestarea acestor…

- Dupa ce Gabriela Firea a anuntat ca Primaria Capitalei ii va intreba pe bucuresteni daca doresc introducerea unei taxe de mediu, consilierii generali au precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca un astfel de proiect este dificil de implementat. Unii dintre consilierii generali au…

- Doi barbați au fost condamnați la opt luni de închisoare cu suspendare dupa ce au fost gasiți vinovați pentru chinuirea și uciderea cu bestialitate a unui câine maidanez. Judecatorii constanțeni au decis, în același dosar, ca o alta persoana, minora, participanta la scena respectiva,…

- Cu toate ca in ultimul timp au aparut tot mai des informatii conform carora Catalin Golofca va fi repatriat de FC Botosani, moldovenii detinand in continuare 60% din procentele sale,Cornel Sfaiter, presedintele FC Botosani a negat acest lucru.A Oficialul revelatiie Ligii I a spus ca pana in iarna nu…

- Primaria Capitalei dorește sa achiziționeze servicii de intreținere a gazonului de pe Arena Naționala, conform unui anunț publicat pe site-ul Municipalitații. Serviciile de întreținere a gazonului vizeaza întreaga suprafața de 8.260 mp. "Suprafața…

- Daca pana in urma cu o saptamana fusesera depuse 74 de proiecte, cele mai multe la categoria amenajare/reabilitare spatii publice, in 6 octombrie, la incheiera perioadei de inscriere in campanie numarul acestora a devenit mai mult decat dublu. Potrivit news.ro, comisia de evaluare formata…

- Presedintele ACS Poli Timisoara, Sorin Dragoi, si-a depus, miercuri, candidatura la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal. Dupa ce in mass-media s-a scris ca este sustinut de liderul PSD Liviu Dragnea, Dragoi a spus ca nu a facut politica si nu este un produs politic. El a recunoscut ca a fost…