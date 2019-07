Un nou caz “Sorina” la Timișoara Un caz tras parca la indigo cu acela al Sorinei, fetița din Baia de Arama in cazul adopției careia planeaza suspiciuni, se intampla la Timisoara. Doua familii se razboiesc in instanta pentru un copil de 7 ani. Fetita a fost crescuta ani de zile de asistentii maternali, dar, peste noapte, ar fi fost data The post Un nou caz “Sorina” la Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Secției I Civila a Curții Supreme au decis, marți, ca poate continua procesul privind solicitarea de ordonanța președințiala prin care procurorul general cere interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre micuța Sorina – fetița de la Baia de Arama, scoasa cu forța din casa asistentului…

- Tatal adoptiv al Sorinei, fetita din Baia de Arama care a fost luata cu forța de procuror din casa asistenților maternali, spune ca intreaga poveste a capatat dimensiuni halucinante si ca familia sa si avocatii primesc de cateva zile amenintari cu moartea din partea celor convinsi ca fata a fost adoptata…

- Magistrații Tribunalului Mehedinți au declinat marți catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin cererea procurorului general interimar. Bogdan Licu a solicitat instanței ca Sorinei, fetița din Mehedinți adoptata de un cuplu de romani din Statele Unite, sa ii fie interzisa parasirea țarii. Procurorul general…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a comentat, intr-o postare pe Facebook, cazul fetiței din Mehedinți luata cu forța din casa asistentului maternal, punctand: “asta se intampla cand o societate ajunge sa iși rezolve toate problemele doar cu procurorii“. „Despre tulburatorul caz al Sorinei de…

- Facias – Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului cere CSM excluderea din magistratura a procuroarei care a ”TARAT-O PE STRADA pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie din Statele Unite”, se arata intr-o postare pe Facebook. Totodata, FACIAS, invita…

- Parinții adoptivi ai Sorinei, fetița de opt ani care a fost luata cu mascați din casa asistenților maternali, au dat publicitații noi imagini cu aceasta, dupa episodul din Baia de Arama, cand micuța a fost preluata intr-un mod brutal de autoritati de la asistentul maternal care o crescuse. Intr-o inregistrare,…

- O țara intreaga a fost șocata de cazul Sorinei, fetița de opt ani care a fost luasa pe sus, din casa parinteasca, la Baia de Arama. Sute de oameni revoltați au ieșit in strada, in miez de noapte, pentru a-și striga furia, dar și pentru a cere ca ceva sa se schimbe in cazul micuței.

- Eduard Colison In totala contradicție cu discursul sau clasic, care este de obicei plat, fostul premier Dacian Cioloș a avut duminica, 12 mai, la Timișoara, o ieșire care ar putea fi caracterizata drept violenta la adresa președintelui Klaus Iohannis. ”Președintele țarii trebuie sa iși asume decizii.…