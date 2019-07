Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de violența infantila a fost consemnat in orașul Cugir, din județul Alba. La cateva zile dupa ce o mama a postat imaginile in care fiul ei, in varsta de 10 ani, a fost batut și umilit de mai mulți adolescenți, alt caz similar a fost consemnat de cugirinfo.ro. VIDEO, AICI Un baiat de 16 ani…

- Ziarul Unirea VIDEO. Un nou caz de violența intre tineri, la Cugir. Un alt baiat agresat și lovit cu picioarele și cu palmele Un nou caz de violența intre tineri a fost inregistrat la Cugir. Un alt baiat a fost agresat și lovit cu picioarele și cu palmele. Din primele informații, agresiunea s-ar fi…

- Politistii din Alba au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe, dupa ce un baiat de 10 ani din Cugir a fost lovit si umilit de mai mulți copii cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani. Totul a fost filmat, iar mama baiatului agresat a postat imaginile pe Facebook.

- O postare pe internet ar fi motivul pentru care minorul din Cugir a fost trantit la pamant, batut și injurat de catre un grup de tineri. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, in dosarul penal deschis pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, anchetatorii au solicitat și o evaluare comportamentala…

- Bataie crunta intre copii, filmata, la Cugir, in județul Alba. Un baiat de zece ani a fost lovit și umilit de alți baieți, cu doar puțini ani mai mari decat el. Atenție, imagini care va pot afecta emoțional!

- Imagini revoltatoare au fost facute publice in mediul virtual, iar consecintele n-au intarziat sa apara. Un baiat de 10 ani din Cugir (judetul Alba) a fost trantit la pamant, batut si umilit de un grup de tineri, cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani, spre amuzamentul acestora.

- Polițiștii din Salciua il cerceteaza pe un barbat din comuna, pentru violența in familie, dupa ce, pe fondul consumului de alcool, și-a agresat fiica. Fața de acesta a fost emis și un ordin provizoriu de protecție, iar polițiștii i-au ridicat cele doua arme de vanatoare deținute in mod legal. Potrivit…

- Robert Berechet, tanarul care s-a filmat in timp ce-și batea și iși umilea iubita minora, și-a aflat sentința. El a primit o condamnare de 2 ani și 6 luni cu executare intr-un dosar de pronografie infantila. El și-a filmat iubita minora goala in cada, in timp ce-i spargea pahare in cap și o obliga sa-i…