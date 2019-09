Un nou caz de terorism alimentar: s-au găsit ace de cusut în căpşune Potrivit presei locale, la un supermarket din Melbourne a fost descoperit un ac de cusut intr-o capsuna, incidentul fiind adus la cunostinta autoritatilor pe 10 septembrie. Un alt doilea caz a fost descoperit luni.



Intr-o declaratie pentru postul 3AW Radio, David Chapman a spus ca fiica lui vitrega in varsta de 30 de ani a fost transportata la spital dupa ce a mancat o capsuna, potrivit Agerpres.



"A luat o muscatura si a iesit la iveala un ac mare, cam cat toata lungimea capsunii", a precizat acesta. ''A fost foarte socata si foarte surprinsa de acest lucru'', a mai spus el.



"Intrucat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a cumparat o casoleta de capșuni și a vrut sa savureze fructul, dar a ajuns de urgența la spital, dupa prima inghițitura! Ce a gasit inauntru a fost catalogat drept „terorism alimentar”!

- Dupa scandalul de anul trecut din Australia al capsunilor contaminate cu ace de cusut, catalogat drept „terorism alimentar”, se pare ca incidentele bizare de acest tip continua, doua intamplari similare fiind raportate luna aceasta, informeaza luni Xinhua, citata de agerpres.ro. Potrivit presei locale,…

- O femeie din Australia a ajuns la spital dupa ce a inghițit un ac aflat intr-o capșuna - un nou incident bizar petrecut in aceasta țara, dupa scandalul de anul trecut in care au fost descoperite sute capșuni cu ace infipte in ele", informeaza Agerpres.

- O femeie din Australia a ajuns la spital dupa ce a inghițit un ac aflat intr-o capșuna - un nou incident bizar petrecut in aceasta țara, dupa scandalul de anul trecut in care au fost descoperite sute capșuni cu ace infipte in ele, informeaza Agerpres.

- Ofiteri ai politiei de frontiera si din cadrul NCA au gasit in total 1.297 de kilograme de heroina pe nava MV Gibraltar, care urma sa ajunga in portul Anvers, Belgia, dupa ce cargobotul a acostat vineri in portul Felixstowe. Captura record are o valoare de peste 145 de milioane de dolari,…

- Organizatorii Marelui Premiu al Australiei au anunțat ca au ajuns la un acord cu proprietarii Formulei 1 pentru prelungirea contractului cu inca doua sezoane. Intrucat precedentul contract urma sa expire in 2023, noul acord va fi valabil pana in 2025. "Anunțul vine la scurt timp dupa cel din urma cu…

- Un barbat in varsta de 57 de ani din Texas a fost devorat de cei 18 caini ai sai. Freddie Mack, care disparuse din luna mai de la reședința sa din venius, o localitate aflata la 50 de kilometri de Dallas, a fost devorat de cainii sai, au informat autoritațile locale. Poliția a descoperit resturi de…

- Purtatorul de cuvant al politiei, Thomas Aling, a indicat ca nu au fost intreprinse inca nici un fel de arestari ca urmare a capturii efectuate saptamana trecuta. ''Suntem pe urmele lor'', a declarat Aling, referindu-se la proprietarii drogurilor confiscate, despre care el a afirmat ca erau destinate…