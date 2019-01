Stiri pe aceeasi tema

- Un nou plan de masuri pentru combatere pestei porcine africane (PPA) pe raza județului Salaj a fost adoptat in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj, intrunit in data de 22 ianuarie 2019, ca urmare a unui nou caz nou de PPA confirmat in data de…

- Trei persoane ranite au ajuns la spital, duminica, 20 ianuarie a.c., in urma unui accident rutier produs pe Drumul National 1H. Un tanar de 31 de ani, din Simleu Silvaniei, conducea autoturismul pe drumul mentionat, iar intre localitatile Nușfalau și Șimleu Silvaniei, pe un sector de drum in aliniament,…

- Sectia de pompieri Simleu Silvaniei a fost solicitata, joi dimineața, sa intervina la un incendiu izbucnit la anexa (camera centralei) unei case din localitatea Giurtelecu Simleului, comuna Maeriște. Cauza probabila de incendiu a fost de natura termica (cos de fum amplasat necorespunzator fata de materiale…

- Intrunit in sedinta extraordinara, Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a aprobat, marti, 11 decembrie, un nou Plan de masuri pentru combaterea pestei porcine africane din focarele confirmate la mistret in Fondul de Vanatoare 30 Carastelec, comuna Maieriste (doua cazuri) si in…

- Calin Popescu Tariceanu face o serie de precizari dupa ce s-a aflat ca DNA a trimis la Senat o cerere de incuviintare a urmaririi penale pe numele sau. Presedintele Senatului ar fi acuzat ca a luat mita in afacerea licentelor Microsoft."Am vazut informatiile care s-au vehiculat in ultimele…

- Desi n-ai auzit probabil de mica insula Esanbe Hanakita Kojima din Japonia, aceasta a devenit cunoscuta dupa ce a disparut in ocean, aparent fara ca cineva sa observe pentru o lunga perioada de timp.

- O decizie importanta pentru locuitorii comunei Valcau de Jos, dar și pentru cei care locuiesc in alte localitați salajene, a fost luata prin votul acordat unui Proiect de hotarare de catre consilierii locali din cadrul Primariei Valcau de Jos, in urma cu cateva zile. Este vorba despre aprobarea Hotararii…

- Victimele tragediei din Colectiv vor fi comemorate prin „marsul Chitarelor”, care are loc marti seara, incepand cu ora 19. Participanti vor pleca din Piata Unirii spre Piata Bucur. In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in Clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti,…