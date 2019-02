Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii americani au anunțat ca fenomenul El Nino a inceput deja și deși deocamdata nu are o putere foarte mare, in perioada urmatoare ar putea crește in intensitate, scrie CNN. Fenomenul climatic El Nino, un curent specific Oceanului Pacific care apare odata la cațiva ani, duce la creșterea temperaturii…

- Actele antisemite au crescut cu 74% in Franta anul trecut, a deplans ministrul francez de interne, Christophe Castaner, dupa mai multe acte impotriva evreilor care au avut loc recent la Paris si la periferia capitalei, relateaza AFP. "Antisemitismul se raspandeste ca o otrava", a declarat…

- Victorie istorica pentru Halep și compania in Cehia: Romania a eliminat deținatoarea "Cupei Federației" și cea mai tare naționala din ultimul deceniu. Dublul Begu/Niculescu a adus punctul decisiv și Romania s-a impus la Ostrava cu 3-2.

- Cu 402.000 de angajați la nivel mondial, digitalizarea instrumentelor de calatorie de afaceri Bosch este un pas strategic pentru unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de tehnologie și servicii la nivel mondial. Ultimul parteneriat al companiei Amadeus va permite companiei Bosch…

- Cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat in Uniunea Europeana 28,2% din PIB in anul 2016, Romania fiind pe ultimul loc in UE la acest indicator, cu doar 14,6% din PIB, in comparatie cu peste o treime din PIB in Franta, Finlanda si Danemarca, arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, miercuri, la Nancy, de reprezentativa Ungariei, cu scorul de 31-29 (17-17), in ultimul meci din grupa II si tremura pentru calificarea in semifinalele CE din Franta. Ultimul meci al zilei, intre Olanda si Germania, va decide cele doua semifinaliste…

- Ultimul bilanț al atacului armat comis marti seara la Strasbourg, arata ca sunt cel putin patru morti si 13 raniti. Acesta este al treilea incident soldat cu victime din Franta in acest an, scrie agentia dpa. Procurorii francezi au spus ca trateaza incidentul ca pe un act de terorism. Autoritatile…

- Romania este statul din Uniunea Europeana care in 2016 a alocat cel mai mic procent din PIB (5%) pentru sanatate, la polul opus fiind Franta (11,5%), Germania (11,1%) si Suedia, arata datele publicate joi de Oficiul european de statistica (Eurostat), conform agerpres.ro.Tudor Chirila DA ADUNAREA…