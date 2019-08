Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 39 de ani, din comuna Slivilesti, banuit de savarsirea infractiunilor de violența domestica si amenințare. ”…

- La data de 07 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Bacau, un barbat de 37 de ani, din comuna Rachitoasa, banuit de savarșirea infracțiunilor de incalcarea ordinului de protectie,…

- La data de 1 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Novaci au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 68 de ani, din comuna Baia de Fier, banuit de savarsirea infractiunii de incalcarea prevederilor ordinului…

- Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Brașov au emis, ieri, ordin provizoriu fața de un barbat, in varsta de 38 ani, din municipiul Brașov. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca la data de 31 iulie, in jurul orelor 22.30, barbatul ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o…

- Tot mai multe femei depun plangere impotriva soților. Aceștia sunt acuzați de violențe domestice. Polițiștii din Videle au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 36 de ani din comuna Mereni, județul Teleorman cu privire la faptul ca a fost agresata de catre soț. In timp ce femeia și soțul acesteia,…

- Un barbat a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, banuit fiind da savarșirea infracțiunii de tainurie. In autotursimul in care se afla, s-au gasit 200 litri de produs petrolier, care a fost confiscat de catre oamenii legii in vederea continuarii cercetarilor. Un barbat, in varsta…