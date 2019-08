Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Patrick Crusius, tanarul care a ucis 22 de oameni in atacul comis sambata intr-o galerie comerciala din El Paso, Texas, a sunat la Poliție cu cateva saptamani inainte de incidentul sangeros. Femeia le-a spus polițiștilor ca era ingrijorata ca fiul ei și-a achiziționat o arma de asalt pentru…

- Vremea rea a facut ravagii la malul marii, insa autoritațile au gafat din nou. Deși județul Constanța s-a aflat sub cod portocaliu de ploi torențiale, populația a primit, inițial, RO-ALERT de cod roșu.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au fost alertati, sambata, de o femeie, pasager intr-un autoturism, care a sunat la 112 si a spus ca a fost amenintata cu un pistol, in trafic, de o persoana.

- Ministrul Internelor, Mihai Fifor, a anunțat ca nu vrea trecerea 112 la MAI, ci doar un nou sistem in care operatorul STS, reprezentantul ambulanței, al SMURD-ului și polițistul sa fie fizic in același loc. Noul sistem va fi implementat doar in capitala iar termenul limita este 8 august.

- Ministrul interimar de Interne Mihai Fifor sustine ca la Caracal a fost o problema de logistica. Atunci cand Alexandra Macesanu a sunat la 112, operatorul era singur si mai avea trei apeluri in asteptare, unul dintre cazuri fiind de violenta domestica si femeia risca sa fie ucisa, sustine Fifor.

- Astazi, ora 15,45, pe DN 2 , km 178+400, in interiorul localitații Golesti, conducatorul unui autovehicul care circula pe sensul de mers Buzau – Focșani a patruns brusc pe sensul opus de mers (posibil adormire la volan sau cauze medicale), unde a intrat in coliziune cu un microbuz, care transporta un…

- Cinci persoane au fost retinute pentru trafic de minori si proxenetism, in urma unei actiuni efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Braila, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Braila, potrivit informatiilor furnizate joi de IPJ Braila, potrivit Agerpres.…

- Autoritatile portugheze au destructurat o retea de prostitutie activa in mai multe tari europene, arestand marti in nordul tarii opt romani in cadrul unei anchete derulate din decembrie in cooperare cu Europol, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Acest grup care opera in Portugalia si in…