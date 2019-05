Stiri pe aceeasi tema

- Incident violent, produs duminica in Burkina Faso. Șase persoane, printre care un preot, au fost omorate in urma unui atac comis asupra unei biserici catolice din localitatea Dablo, situata in nordul țarii. „Spre ora 09.00, in timpul slujbei, indivizi inarmati au patruns in biserica catolica si au inceput…

- Cel putin 15 oameni au murit, printre care sase copii, in timpul unui asalt al fortelor de securitate din Sri Lanka impotriva unor presupusi jihadisti. Atacul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. 'Alti trei barbati' au fost gasiti morti in afara casei, fiind vorba, probabil, tot despre kamikaze,…

- In total, zece persone si-au pierdut viata, iar alte 30 au fost ranite atunci cand un politist a intrat cu masina intr-un grup de copii in timpul procesiunii de Pastele catolic, in nord-estul Nigeriei, inainte de a fi ucis la randul sau de credinciosii infuriati, potrivit martorilor si politiei,…

- Paște catolic insangerat in Sri Lanka! Cel puțin 207 oameni au murit și peste 400 sute au fost raniți in mai multe atacuri cu bomba in biserici, hoteluri și un cartier rezidențial. Au fost opt atentate! In cel puțin doua este vorba de atacatori sinucigași. Ultima explozie a avut loc duminica la pranz.…

- Atac terorist in urma cu putin timp. In urma acestui carnagiu sunt cel putin opt morti si 17 persoane ranite Mai multe persoane au fost impușcate, miercuri, intr-o școala din Suzano, un oraș aflat in apropiere de Sao Paulo, a declarat poliția și mass-media braziliana, citand un bilant provizoriu al…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise intr-un atac intreprins intr-un sat din nord-vestul Nigeriei, in statul Zamfara, devenit prada unor bande inarmate care terorizeaza populatia, potrivit politiei si unor locuitori, relateaza marti AFP, potrivit agerpres.ro.