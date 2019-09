Un nou camion fabricat în România, la Baia Mare Producatorul de autovehicule de transport rutier ATP Trucks Automobile lanseaza primul sau produs: TRUSTON, echipat in varianta de basculanta si betoniera, este asamblat 100% in Romania. In momentul de fața sunt finalizate pe linia de asamblare primele 10 autoutilitare, pentru trei dintre ele fiind deja semnate contracte cu clienți din Baia Mare, București și Bistrița.Cea mai importanta caracteristica a modelelor TRUSTON este rezistenta, noul vehicul fiind construit pe doua profile in C, unul de 7 mm și unul de 8 mm, puse unul intr-altul, ceea ce crește semnificativ rezistența șasiului. Rezistența… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

