Un nou BMW X4 va debuta la Geneva Motor Show 2018

- Mercedes a confirmat ca nu va participa la Salonul Auto de la Detroit, intrucat intenționeaza sa-și ajusteze prezența la astfel de evenimente in funcție de programul lansarilor pentru noile modele, scrie automarket.ro.

- Toyota a anuntat in mod intrigant despre o premiera care va debuta in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Toate indiciile, inclusiv forma acoperisului, ne spun ca este vorba despre noua generatie Supra.

- De la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim ajutor medical, 96…

- Chiar daca evaziv intitulatura, Breathe this Air (Respira acest aer), proiectul Deliei Andries de la Borderline Art Space, cauta sa circumscrie – plastic si poetic, deopotriva - marcile reprimate ale femininului. Aria tematica asumata nu da satisfactie nici discursului protestatar (denuntand discriminarea…

- AMD (NASDAQ: AMD) a anunțat astazi lansarea celei mai performante componente grafice integrate într-un procesor, prin introducerea a doua noi modele CPU Ryzen™ Desktop cu grafica integrata Radeon™ Vega.1 Procesoarele AMD Ryzen™ 5 2400G și AMD Ryzen™ 3 2200G includ patru…

- Noul SUV BMW X7, in a sa varianta de serie, va fi prezentat deja in aceasta toamna la Salonul Auto de la Los Angeles. Decizia ar fi motivata de faptul ca producatorul nu va dori sa-l scoata rapid din tara in care se va produce si care va fi piata principala – SUA.

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele decenii.

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in

- Chocolissimo, unul dintre cele mai apreciate branduri de ciocolata belgiana premium din Romania, estimeaza vanzari de 1,2 milioane de lei in primul trimestru al acestui an, in crestere cu 100% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dinamica pozitiva se datoreaza cresterii notorietatii brandului…

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- Datele privind cresterea economica in trimestrul III 2017 reconfirma dinamica inalta a PIB real, de 8,8%, „determinantul major al acestei evolutii fiind consumul, a carui dinamica a crescut la niveluri similare celor din perioada precriza”, a apreciat miercuri Banca Nationala a Romaniei.

- Standul Mazda va fi unul dintre cele mai aglomerate de la cel de-al 88-lea Salon Auto International de la Geneva, de luna viitoare. Va prezenta, in premiera mondiala, noua Mazda6 Combi, in premiera europeana noua Mazda6 Sedan si doua modele concept impresionante: Mazda VISION COUPE si Mazda KAI…

- Producatorul auto ceh va prezenta viitorul dezvoltarii gamei sale de model, aratand in premiera studiul Skoda Vision X. Conceptul crossover-ului urban transfera intr-un nou segment caracteristicile modelor SUV Skoda de succes.

- Cu totii cunoastem ca in anul 2015, modelul Audi RS 6 Avant a primit o versiune numita Performance, care i-a adus sub capota 605 CP. Acesta continua sa fie cel mai puternic break A6 de serie al momentului, insa producatorul din Ingolstadt a decis pentru putin timp sa-l faca mai special.

- Nivelul mondial al bunastarii a crescut in mod semnificativ in ultimii 20 de ani, insa averea pe cap de locuitor a scazut sau a stagnat in peste 24 de tari, pe mai multe paliere de venit, se arata in raportul Bancii Mondiale (BM) intitulat "Evolutia Bunastarii Natiunilor, editia 2018".

- Timpul de reactie al echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a scazut semnificativ, ajungând, în medie, la aproape zece minute în cazul pompierilor si circa sapte minute în cazul SMURD. Potrivit bilantului pe 2017, prezentat miercuri de conducerea…

- Ford va prezenta la Salonul Auto de la Geneva din martie facelift-urile pentru Edge și Ka+, in timp ce lansarea noii generații Focus va avea loc in aprilie. In plus, Ford Ecosport ar putea primi o versiune cu tracțiune integrala.

- În trimestrul patru: - Cifra de afaceri, respectiv vânzarile nete, a crescut cu 7%, atingând pragul de SEK 2.204 M (2.059). În monedele locale vânzarile nete au crescut cu 13%; - Profitul operational a fost de SEK 206 M (253), valoare ce corespunde unei…

- Astra l-a transferat astazi pe atacantul Urko Vera (30 de ani), care a venit sub comanda lui Edi Iordanescu sub forma de imprumut pana la finalul sezonului. Varful a inscris de 5 ori in prima parte a campionatului pentru CFR Cluj, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru Athletic Bilbao, Hercules,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa o partida amicala impotriva reprezentativei similare a statului Israel, pe 24 ianuarie, in deplasare, la Nethanya. Pe langa amicalul cu Israel, Romania va mai disputa un joc demonstrativ și in fața Olandei, la Craiova, pe 27 martie. Va fi prima partida a echipei…

- Nicolae Stanciu a semnat contractul Sparta Praga. Antrenorul Andrea Stramaccioni i-a spus lui Stanciu ca trebuie sa se pregateasca de debut. Sunt sanse mari ca fotbalistul roman sa joace primul meci joi cand Sparta Praga infrunta Loko Vltavin, o echipa din ligile inferioare. Va fi primul meu meci in…

- Autoritatile SUA au aprobat controversatele tarife pentru masinile de spalat si panourile solare importate, cei mai afectati fiind producatorii din China si Coreea de Sud. Decizia este...

- Pretul Bitcoin a avut o crestere super-exponentiala, iar riscul de prabusire sau corectie majora este semnificativ, a declarat Anders Nysteen, analist cantitativ la Saxo Bank, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei financiare, citat de Agerpres. “Când analizăm o acţiune…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Mercedes-Benz - divizia de lux a Daimler AG - se confrunta cu o provocare dificila in dorinta de a indeplini viitoarele obiective ale Uniunii Europene privind emisiile de dioxid de carbon si exista riscul de a nu-si atinge scopul, a afirmat luni directorul general al producatorului auto german, Dieter…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. …

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4-4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin. ”Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu unele semne de ingrijorare…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru de guvernare!”, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook. Postarea a fost insotita de un articol publicat de Ziarul Financiar,…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), 47.265 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat la nivel national in ultima saptamana. Cu 26,8% mai putine fata de aceeasi perioada a anului...

- Sud-coreenii de la KIA au dezvaluit o serie de imagini teaser cu un concept impresionant, propulsat de unul sau mai multe motoare electrice, pe care il va arata publicului la Expozitia de consumabile CES din orasul Las-Vegas.

- Anul 2018 va debuta cu actiunea de demitere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, care va fi insa un demers mult mai greu de realizat decat isi doresc initiatorii, spune consultantul politic Cozmin Gusa. Si la CCR se da o alta lupta: presedintele Valer Dorneanu are misiunea de a influenta blocarea demersurilor…

- Dinamica pietei muncii ii obliga pe multi sa isi regandeasca planurile de cariera, multi fiind aceia care apeleaza la cursuri de calificare sau reconversie profesionala. Romania a trecut, intr-un timp relativ scurt, de la o economie centralizata de tip comunist la una de tip capitalist, in care piata…

- In luna noiembrie 2017, prețurile la combustibili s-au majorat cu 1,8% fața de nivelul lunii precedente. Acest fapt a fost comunicat de catre Banca Naționala a Moldovei (BNM), care a menționat ca aceasta evoluție a fost influențata, preponderent, de creșterea prețurilor la „carburanți” cu 1,9%, generind…

- Comparativ cu situatia din luna octombrie 2017, rata anuala a inflatiei a scazut in patru state membre, a ramas stabila in noua tari si a crescut in 15 tari membre, inclusiv in Romania, de la 2% pana la 2,6%. In zona euro, rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna noiembrie pana la 1,5%,…

- Erste Private Banking a atras in ultimele doua saptamani 30 de milioane de euro de la clienti cu venituri mari, ca urmare a evolutiilor din piata, activele gestionate depasind pragul de un miliard de euro. „Ne bucura faptul ca suntem prima alegere a clientilor din Romania in momentul in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, o cotatie de 4,6332 de lei pentru un euro, in crestere cu 0,05 bani (0,01%) fata de cotatia din ziua anterioara, cand moneda europeana valora 4,6327 lei. Pe de alta parte, leul s-a apreciat cu 2,46 de bani in raport cu dolarul american pana la un curs…

- Gheorghe Pasarin, fostul primar al comunei Bilteni, si-a aflat astazi sentinta definitiva in procesul in care a fost trimis in judecata de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova.

- Renault este pe punctul de a face istorie! Dupa dezvaluirea unei viziuni pentru anul 2030 cu conceptul și casa SYMBIOZ la Salonul Auto de la Frankfurt din septembrie 2017, Renault ne ofera acum oportunitatea de a urca la bordul unei masini demo SYMBIOZ.

- Marca franceza Alpine este din nou in viata cu ajutorul efortului depus de alianta Renault-Nissan. In acest an, la Salonul Auto de la Geneva a fost prezentata o prima masina a brandului renascut – un coupe compact si agil numit A110.

- Fotocredit: Mazda Salonul Auto de la Los Angeles a prilejuit lansarea noii Mazda6 - model ce are parte de o serie de modificari estetice notabile fara insa a bifa trecerea la o generație complet noua. Astfel, sedanul nipon de clasa medie ni se infațișeaza cu o parte frontala simțitor schimbata,…

- SC Napoca Constructii SA respinge acuzatiile aduse de CJ Cluj (C) Societatea de Constructii Napoca SA, in calitate de constructor a lucrarilor de extindere si modernizare a infrastructurii Aeroportului International “Avram Iancu” din Cluj, respinge categoric acuzatiile formulate public la adresa noastra…

- Consiliul Județean Cluj a vizitat noua pista de 2.100 de metri de la Aeroportul Cluj, dar și platforma de parcare și acuza ca sunt probleme. În urma controlului s-a constatat ca pista prezinta fisuri înca din perioada de garanție. ”De asemenea,…

- Consiliul de Administrație al BNR a consemnat, in minuta ședinței de politica monetara din 7 noiembrie 2017, ca creșterea economica este așteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior Apoi, se estimeaza o temperare mai pronunțata in 2018 și o incetinire…