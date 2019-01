Stiri pe aceeasi tema

- O noua explozie de gaz s-a produs in dimineata de luni, 14 ianuarie, intr-un bloc de locuit din Rusia, fiind vorba de regiunea Rostov, orasul Sahti. Deflagratia s-a produs la doar doua saptamani de la cea din Magnitogorsk, unde si-au pierdut viata 39 de persoane.

- O noua explozie de gaz s-a produs in dimineata de luni, 14 ianuarie, intr-un bloc de locuit din Rusia, fiind vorba de regiunea Rostov, orasul Sahti. Deflagratia s-a produs la doar doua saptamani de la cea din Magnitogorsk, unde si-au pierdut viata 39 de persoane.

- O noua explozie de gaz s-a produs in dimineata de luni, 14 ianuarie, intr-un bloc de locuit din Rusia, fiind vorba de regiunea Rostov, orasul Sahti. Deflagratia s-a produs la doar doua saptamani de la cea din Magnitogorsk, unde si-au pierdut viata 39 de persoane.

- Cel puțin o persoana a murit și alte șase sunt blocate sub daramaturi in urma unei explozii produse intr-un bloc rezidențial din orașul Shakhty din provincia Rostov, au anunțat reprezentanții Ministerului de Urgențe din Rusia, citați de agenția Tass, informeaza Mediafax.Explozia s-a produs…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata in urma exploziei produse luni, din cauza unei scurgeri de gaze, si care a dus la prabusirea partiala a unui imobil de apartamente la Magnitogorsk, oras industrial din Urali, in sudul Rusiei, au ...

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata in urma exploziei produse luni, din cauza unei scurgeri de gaze, si care a dus la prabusirea partiala a unui imobil de apartamente la Magnitogorsk, oras industrial din Urali, in sudul Rusiei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate

- Un baietel a fost gasit in viata dupa 35 de ore petrecute in frig printre daramaturile unui bloc de apartamente dintr-un oras din sudul Rusiei care s-a prabusit partial in urma unei explozii, au anuntat oficialii serviciului rus de urgenta, numindu-l un miracol, relateaza Reuters.

- Tragedie fara margini, in ultima zi din an. Un bloc de locuințe a sarit in aer, iar trei persoane și-au pierdut viața. Alte 16 persoane au fost ranite, iar nu mai puțin de 79 sunt date disparute. Tragedia a avut loc in Magnitogorsk, in Rusia, luni dimineața.