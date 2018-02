Stiri pe aceeasi tema

- Amiralul rus Vladimir Valuev a declarat, marti, ca navele de lupta americane din Marea Neagra sunt monitorizate constant, in conditiile in care Marina Statelor Unite si-a intensificat prezenta militara in regiune, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 'clar o minciuna', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca este prea devreme sa comenteze ancheta privind posibilul caz de dopaj al unui sportiv rus la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, sambata, ca inca nu sunt dovezi care sa probeze implicarea Rusiei in algerile prezidentiale din SUA, in pofida faptului ca 13 cetateni rusi au fost pusi sub acuzare in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile americane, potrivit BBC.

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar Ministerul rus al Apararii a negat informatiile. Rusia…

- Aceasta este mutarea care-l va infuria pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra in Ungaria, in ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul Cozmin Gușa, conform Realitatea…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din șapte nave de lupta, se afla in portul militar Constanța pentru a participa la exerciții in Marea Neagra impreuna cu Forțele Navale Romane. Navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, acostate la dana Pasageri au fost vizitate, astazi, de sute de localnici.

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a glumit pe seama instabilitatii politice si a coruptiei din Romania, la o intalnire cu oameni de afaceri din tara sa. Borisov a spus, printre altele, ca oficialii romani cu care reuseste sa ajunga la o intelegere sfarsesc la inchisoare "unul cate unul". Boiko…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din sapte nave de lupta, vor face o escala de cateva zile in portul Constanta, in perioada 1-4 februarie. Din partea Fortelor Navale Romane, la activitatile celor doua grupari navale din Marea Neagra, participa fregata Regele Ferdinand si dragorul maritim Lupu Dinescu.…

- Gruparile navale permanente ale NATO, la Constanta Gruparile navale permanente ale NATO - SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) vor face, în perioada 1-2 februarie, escale în Portul Constanta, pentru a stabili detaliile exercitiilor…

- Un incident aviatic intre un avion de vanatoare rus si unul american a avut loc deasupra Marii Negre. Potrivit RomaniaTV.net, avionul rus l a constrans pe cel american sa si abandoneze misiunea pe mare.Mai exact, un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su 27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018…

- Un avion de vanatoare Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spatiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5m de avionul american.

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Moscova a dat asigurari potrivit carora rusii ar fi luat"toate precautiile necesare", insa Washingtonul a calificat aceasta operatiune ca fiind "periculoasa", potrivit rt.com. Un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su-27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018 un avion american de securitate…

- Aflat in campanie electorala, Putin a asistat la un zbor demonstrativ al noului bombardier Tu-160. Acest nou avion „reprezinta un pas important in dezvoltarea industriei inalt tehnologizate si in consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii noastre, intrucat acesta va fi unul dintre elementele aeriene…

- Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu DM 25 a plecat miercuri, 24 ianuarie, din Portul Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group , care desfasoara, in perioada 24 ianuarie 13 februarie, activitati specifice…

- Trupele de ocupație a Federației Ruse (TOFR) au facut exercitii militare inclusiv trageri cu toate tipurile de armament, pe teritoriul Republicii Moldova. Separatiștii se pregatesc intens de lupta avand un program bine stabilit de catre organizatori.

- Hidratii de metan din Marea Neagra sunt in curs de destabilizare datorita evolutiei salinitatii acestei intinderi de apa care odinioara era un lac de apa dulce, fapt care ar putea provoca alunecari de teren submarin, sustine un studiu publicat...

- Republica Moldova este un poligon al Federatiei Ruse pentru atacurile mediatice si politice asupra altor tari, inclusiv Ucraina, tarile baltice, este de parere doctorul in istorie Ruslan Sevcenco. Istoricul a detaliat aceste idei in cadrul emisiunii „Fabrika” de la PublikaTV, transmite IPN.

- „Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca Romania sa nu cada intre scaune, intr-o lume in plina reașezare. Nu este tarziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, insa, in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO. Iata cateva riscuri și capcane pe care…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti. 'Se vor lua masuri ce vor fi considerate…

- Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca România sa nu cada între scaune, într-o lume în plina reașezare. Nu este târziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, însa, în cea mai precara situație de la integrarea în UE…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. Interpreții Adrian Ursu și Ionel Istrati se afla de la sfârsitul anului trecut într-un turneu prin mai multe orase americane, postând pe retelele de socializare au aparut înregistrari video de la întâlnirile cu moldovenii stabiliti…

- Secretariatul General al Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL, cu sediul la Lyon, a analizat solicitarea Federației Ruse de a-l anunța in cautare internaționala pe Vlad Plahotniuc și, pe 8 decembrie, a constatat ca aceasta este una motivata politic. Informația este cuprinsa intr-un…

- Ceea ce parea a fi ceva foarte indepartat pare ca prinde un contur din ce in ce mai clar. Anuntul apocaliptic al unui cap al armatei americane sperie o intreaga planeta. Acesta spune ca toata lumea se pregateste de razboi. Comandantul corpului de puscași marini al SUA, generalul Robert Neller, a…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost rechemat luni, 18 decembrie, la Chisinau. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne, care isi motiveaza decizia prin necesitatea de a avea consultari cu reprezentantul Moldovei la Moscova „in legatura cu cazurile de hartuire…

- Presedintele Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa ingerinta rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american menita sa-l discrediteze pe Donald...

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Președinții Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și Rusiei, Vladimir Putin, au anunțat luni, la Ankara, organizarea unui apropiat summit in orașul Soci, pe litoralul rusesc al Marii Negre, pentru rezolvarea conflictului sirian, transmite agenția EFE. „Am vorbit despre Siria. Ne vom reintoarce in cel mai scurt…

- Amendarea-fulger a Codului are loc în toiul evaluarii UE privind îndeplinirea pre-condițiilor politice pentru obținerea primei tranșe a asistenței macro-financiare, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol analitic pentru Agenția IPN. Chiar daca constituie un risc…

- MApN a lansat in dezbatere publica un proiect pentru achiziționarea a patru corvete, fabricate și dotate in Romania. Ministerul spune ca achiziția este necesara pentru modernizarea flotei, in contextul importanței strategice a Marii Negre. MApN a depus in dezbatere un proiect pentru achiziționarea a…

- Republica Moldova este tinta unui razboi hibrid din partea Federatiei Ruse, care include o propaganda agresiva, masuri economice defavorabile, precum si sustinerea fortelor politice proruse din tara. Declarația a fost facuta de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, in cadrul primelor intrevederi cu Will…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" tarile din Balcani in NATO, relateaza luni agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti.In…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor. Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen…

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seara mass media americane, citate…

- Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va deveni acționar minoritar in cadrul companiei Black Sea Oil & Gas, deținuta de catre fondul de investiții american Carlyle, și ajunge astfel investitor indirect in proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra. Black Sea Oil & Gas…

- Igor Dodon a avut o intrevedere miercuri, 29 noiembrie, cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametsin. Seful statului si-a exprimat „regretul in legatura cu provocarile ce continua la adresa reprezentantilor Federatiei Ruse care sosesc in Moldova pentru a participa la diverse…

- Rusia a creat sute de mii de conturi în rețelele sociale pentru operațiuni secrete în Europa și America de Nord, se arta în raportul delegației ucrainene „Informații subversive și operațiuni psihologice ale Rusiei în social media“, prezentat la reuniunea Interparlamentara…

- Un avion de lupta rusesc Su 30 a efectuat sambata o interceptare periculoasa a unui aparat american P 8A Poseidon, deasupra Marii Negre.Avionul american opera in spatiul aerian international si nu a facut nimic pentru a provoca acest comportament din partea rusilor, a declarat pentru CNN locotenent…

- Pentagonul a anunțat un incident aviatic periculos deasupra Marii Negre. La 25 noiembrie, un aparat de vanatoare rusesc Su-30 a efectuat o interceptare periculoasa a avionului de recunoaștere american P-8A Poseidon deasupra Marii Negre, anunta CNN, care il citeaza pe secretarul de presa al Pentagonului.…

- Deputatul rus Oleg Paholkov, venit in vizita in Republica Moldova la invitatia lui Igor Dodon, s-a laudat pe pagina sa de Facebook duminica, 19 noiembrie, ca a intonat in beciul resedintei prezidentiale de la Condrita imnul Federatiei Ruse alaturi de un cor bisericesc moldovenesc.