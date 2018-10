Un nou avertisment de la ANAF. Cum sunt păcăliți contribuabilii ANAF avertizeaza ca nu transmite email-uri contribuabililor in care anunța controale fiscale, dupa ce, in ulimele 24 de ore, astfel de mesaje au fost trimise. “Agenția Națională de Administrare Fiscală nu transmite email-uri contribuabililor pentru a anunța controale fiscale sau ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Precizăm că ANAF informează contribuabilii cu privire la o viitoare inspecție fiscală printr-un aviz de inspecție, conform art. 122 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

