- În total, zece persone si-au pierdut viata, iar alte 30 au fost ranite atunci când un politist a intrat cu masina într-un grup de copii în timpul procesiunii de Pastele catolic, în nord-estul Nigeriei, înainte de a fi ucis la rândul sau de credinciosii înfuriati,…

ATENTAT terorist de ultima ora! Sunt cel putin cinci morti si zeci de raniti Cel putin cinci persoane au murit si 32 au fost ranite grav intr-un dublu atac sinucigas care a avut loc in orasul nigerian Maiduguri.

- O persoana a murit si alte doua, intre care un copil, au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a lovit frontal o betoniera, pe DN 66, in apropiere de localitatea Pui, judetul Hunedoara. Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri, conform Mediafax.Citește și: CUTREMUR dupa…

- Coliziunea dintre un autotren si un autoturism ce a avut loc vineri dupa-amiaza, pe DN 1 Huedin – Oradea, a trimis in grija cadrelor medicale trei persoane. Toate cele trei victime se aflau in autoturismul implicat in accidentul ce a avut loc la Topa de Cris, in judetul Bihor, din cate au anuntat reprezentantii…

- Traficul feroviar este blocat, miercuri dimineața, pe Sectia de Cale Ferata 201, in zona localitatii Arcesti, judetul Olt, unde un tren a lovit o mașina. Șoferul a fost gasit mort, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe Sectia de Cale…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 25 ranite joi in explozia unei masini capcana din apropierea unui mare hotel din centrul capitalei Mogadiscio, potrivit informatiilor furnizate AFP de echipele de salvare somaleze, citate de Agerpres. Islamistii al-Shabaab au ...

- Deputatul ALDE, Adrian Mocanu, a fost implicat intr-un accident rutier, in Buzau. Acesta nu ar fi acordat prioritate la trecerea de pietoni si a lovit o tanara de 27 de ani. Incidentul a fost raportat autoritatilor de catre un politist local, care a vazut intreaga scena. Politistul sustine ca Adrian…

- Statul islamic a declarat ca a ucis 30 de soldați nigerieni sâmbata într-un atac în statul Borno din nord-estul țarii, o informație contestata însa de armata nigeriana, conform Reuters.Un purtator de cuvânt al armatei nigeriene a declarat ca un atac al insurgenților…