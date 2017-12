Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinucigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic, scrie digi24.ro.

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinicigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile.

- O explozie la un nod de distributie a gazelor naturale de la Baumgarten, langa Viena s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor 18 persoane, informeaza site-ul postului Deutsche Welle.

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate. Explozia a avut loc luni inainte de ora 8.00 (15.00, ora Romaniei), in zona Manhattan din New York. Potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, o bomba artizanala a explodat in timp ce era transportata…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise duminica intr-un atentat sinucigaș ce a vizat o adunare de sprijin fața de președintele afgan Ashraf Ghani la Jalalabad, in est, a indicat purtatorul de cuvant al poliției provinciale din Nangarhar, Hazrat Hussain Mashriqiwal, pentru AFP. ''Un kamikaze…

- Afganistanul a executat miercuri prin spanzurare cinci membri ai unei bande criminale specializate in rapiri, un flagel care vizeaza in principal afganii bogati, inclusiv copii, a anuntat Ministerul de Interne, citat de AFP. Executiile au fost efectuate la Kabul in principala inchisoare Pul-e-Charkhi,…

- „In conditiile in care, conform Programului de Guvernare, in anii viitori sunt preconizate cresteri ale salariului minim brut pe economie, pentru a nu genera cresteri excesive ale cuantumului amenzilor raportat la veniturile cetatenilor si la gravitatea faptelor, aceasta masura va fi propusa pentru…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite în Irak într-un atac sinucigas cu masina-capcana în apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP. …

- Cel putin 15 persoane au decedat si alte cinci au fost ranite, duminica, într-o busculada produsa în timpul unei operatiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare în vestul Marocului, transmit France Presse si dpa. Tragedia a avut loc în localitatea Sidi Boualem,…

- Incidentul s-a produs in zona Khair Khana din Kabul, in fata unei sali de nunti, potrivit agentiei Dpa. In apropierea locului unde s-a produs explozia se desfasura un miting politic la care participau sustinatori ai liderului regional Atta Mohammad Noor, guvernatorul provinciei Balkh si…

- Sase persoane si-au pierdut viata si un copil în vârsta de doi ani si jumatate a supravietuit dupa prabusirea miercuri a unui avion de mici dimensiuni în regiunea Habarovsk, în Extremul Orient rus, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ”Avionul…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui incident armat produs marti intr-o scoala primara situata in nordul statului american California, anunta autoritatile, precizand ca autorul atacului este si el mort. ...

- "Nu-mi cer scuze pentru ca am pronuntat gresit un sunet! Sunt om, nu sunt masina! Imi cer scuze insa pentru iritare, pentru oboseala, pentru momentul in care m-a parasit calmul, pentru ca in loc sa vorbim despre oameni responsabili, care tocmai aratasera ce pot face pentru colegii lor din strada,…

- UPDATE ORA 18:29 Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuințe cu noua etaje s-a prabușit parțial joi in orașul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Patru persoane au fost scoase…

- Un accident rutier grav a avut loc, luni dimineața, in judetul Constanta, dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit. Un barbat a murit si alte cinci persoane au fost ranite in accidentul rutier. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina…

- O explozie a avut loc la un bloc de apartamente din Lugoj. Deflagrația a fost cauzata de o butelie cu gaze iar o persoana a fost ranita grav prezentand arsuri pe toata suprafața corpului. O explozie s-a produs vineri dimineața la un bloc de apartamente din localitatea Lugoj. Potrivit reprezentanților…

- Presedintele Klaus Iohannis a raspuns, joi, atacurilor lansate de Calin Popescu Tariceanu, care recent a declarat ca Parlamentul si Guvernul nu-si pot exercita puterea si a facut o paralela cu Rusia. "In Romania nu exista nici forte oculte si nici subterane si cu certitudine nu exista stat…

- Colonelul SRI in rezerva Daniel Dragomir a facut o dezvaluire soc, luni 30 octombrie 2017, in cadrul Comisiei parlamentare de ancheta a fraudarii alegerilor prezidentiale din 2009. Si anume ca fostul sef operativ al SRI, generalul Florian Coldea (foto), a urmarit distrugerea serviciului secret de informatii…

- O puternica explozie a zguduit cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și

- Patru mineri au fost raniți, în aceasta dimineața, în urma unui accident care a avut loc în mina Uricani. Primele informații arata ca ortacii au fost victimele unei explozii. Purtatorul de cuvânt al ITM Hunedoara, Sorin Istrate, a declarat ca în mina Uricani…

- Avertisment pentru șoferi! Mai exact, conducerea Ministerului de Interne (MAI) avertizeaza populatia ca meteorologii au emis atentionari de vreme rea, conform careia incepand de duminica, 29 octombrie a.c., ora 10.00 pana luni, 30 octombrie, ora 23.00 se va inregistra vant puternic și ninsori viscolite…

- Numarul persoanelor ce și-au pierdut viața in explozia urmata de un incendiu care a avut loc joi la o fabrica de artificii din Indonezia a crescut la 47, iar numarul celor raniți a ajuns la 46, a anunțat purtatorul de cuvant al poliției locale Argo Yuwono la Metro Television, informeaza Reuters.…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unei explozii la o fabrica de artificii din Indonezia, conform autoritatilor. Explozia a avut loc in jurul orei 9, ora locala, la un un complex industrial din vestul capitalei Jakarta, relateaza BBC

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua, scrie agerpres.ro. In imaginile…

- Cel putin 27 de persoane au murit si alte 35 au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc la o fabrica de artificii situata in apropierea capitalei indoneziene, Jakarta, a anuntat, joi, Politia locale, informeaza Reuters si BBC.

- O explozie produsa miercuri seara la Kiev s-a soldat cu un mort și cel puțin trei raniți, printre care și un parlamentar, informeaza Reuters. Bilanțul provizoriu al victimelor a fost anunțat de un reprezentant al ministerului ucrainean de interne. Au fost patru raniți,…

- "La finalul saptamanii trecute, noua civili au fost uciși", a declarat, pentru AFP, Mustefa Bali, purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene (FDS), o alianța kurdo-araba care i-a alungat pe jihadiști din fostul lor bastion din Siria.FDS, susținute de coaliția internaționala condusa…

- Atentatul comis de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) impotriva unei moschei șiite din Kabul s-a soldat cu 56 de morți și 55 de raniți, potrivit unui nou bilanț furnizat de Ministerul de Interne afgan, relateaza AFP. ‘Bilanțul victimelor atentatului comis impotriva moscheii Imam Zaman a crescut…

- Circa 60 de persoane si au pierdut viata vineri in doua atentate comise in Afganistan, unul vizand minoritatea siita la Kabul, iar celalalt o moschee sunnita din centrul tarii. Cele doua atacuri incheie o saptamana sangeroasa in intreaga tara, informeaza Romania TV.Cel putin 39 de persoane au fost ucise…

- Vasile Dâncu si Ioan Rus, cei mai reprezentativi membri ai celebrului si discretului "Grup de la Cluj" din PSD au renunțat la maxima discreție în care s-au cufundat în ultimii ani. Sâmbata, politicienii clujeni s-au lasat fotografiați alaturi de oameni de…

- Un agent al Serviciului Central francez de Informatii Teritoriale (SCRT) i-a trimis din greseala unui islamist pe cale il fila un sms care ii era adresat de fapt unui coleg. Eroarea s-a produs in urma cu o saptamana. Agentul a vrut sa ii trimita un mesaj unui coleg din celula operationala…

- „Este o actiune de educarea a populatiei. Caravana merge peste tot, vine in zone accesibile populatiei. Sunt prezentate filmulete despre cum ar trebui sa reactionam la cutremur, cursuri de prim ajutor. Mii de oameni au trecut prin aceasta instruire. In primele sase luni, anul trecut, aproximativ…