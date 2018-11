Stiri pe aceeasi tema

- Atac asupra unui autocar cu pelerini crestini în centrul Egiptului, în apopierea unei manastiri. Cel putin sapte credinciosi crestini copti au fost ucisi vineri în Egipt când barbati înarmati au deschis focul asupra autocarului în care ei se aflau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, intrebat despre tragedia de la Colectiv, a declarat marti ca pentru el nu este clar ce s-a intamplat atunci, afirmand insa ca ”zeci de copii au fost ucisi in acea noapte” si ca spera ca acel eveniment sa nu mai fie folosit politic.

- Alte 19 persoane au fost condamnate la inchisoare pe viata, iar alte 10 la pedepse cuprinse intre zece si 15 ani de incarcerare in acest dosar cu privire la atentate comise la Cairo, in decembrie 2016, si la Tanta si Alexandria (nord), in aprilie 2017.Acesti 46 de acuzati au fst gasiti…

- Presedintele PSD Buzau, Marcel Ciolacu, a scris miercuri, pe Facebook, ca sustine demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD pentru ca liderul social-democrat „a ajuns un om orbit de putere, orgolii si spaime imaginare”.

- Cel putin 22 de copii si patru femei au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat in Yemen de coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, acuza Mark Lowcock, secretar general ONU pentru Afaceri umanitare, citat de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Alti patru copii au fost…

- La sfarsitul lunii Iulie, 30 de femei si copii ai comunitatii druze din provincia meridionala Soueida au fost rapiti in Soueida, intr-un atac sangeros, urmat de o serie de atacuri sinucigase coordonate, soldate cu peste 250 de morti. Joia trecuta, gruparea jihadista l-a decapitat pe unul…