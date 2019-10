Un nou ATENTAT sângeros, sunt cel puţin 28 de morţi şi zeci de răniţi Atentat intr-o moschee din Afganistan: Cel putin 28 de morti si 55 de raniti. "Cifrele au crescut la 28 de morti si 55 de raniti, toti credinciosi", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al guvernatorului din provincia Nangarhar, Attaullah Khogyani, care a vorbit initial de "circa 20 de morti". "Explozibili care au fost plasati in interiorul moscheii au fost detonati", a afirmat el. Un medic de la spitalul din Haska Mina, localitatea in care s-a produs explozia, a declarat ca circa 32 de cadavre si peste 50 de raniti au fost adusi in aceasta unitate. "Ambulantele noastre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

