Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt militari au fost ucisi intr-un atentat comis sambata dimineata cu ocazia unei parade in orasul Ahvaz din sud-vestul Iranului, a anuntat agentia semioficiala ISNA, preluata de AFP și transmisa de Agerpres.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 24 ranite intr-un atentat sinucigas la Kabul, comis de un kamikaze pe o motocicleta, care si-a detonat incarcatura in apropiere de un convoi al partizanilor care comemorau asasinarea, in urma cu 17

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Un dublu atentat sinucigas comis intr o moschee siita din Gardez estul Afganistanului in timpul rugaciunii de vineri s a soldat cu cel putin patru morti si 60 de raniti, informeaza AFP, in timp ce postul de televiziune afgan Tolo News informeaza despre cel putin 20 de morti si 40 de raniti. Dar autoritatile…

- Un atentat sinucigas l-a vizat pe generalul Abdul Rashid Dostum, un sef de razboi si vicepresedinte intors din exil, in care au fost ucise cel putin 23 de persoane, iar alte 107 au fost ranite, a anuntat luni Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, preluata de news.ro.”Acest bilant ar…

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 150 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, scrie mediafax.ro.Bilantul prezentat initial era de 20 de morti si zeci de raniti.Aproximativ 1.

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax. "Douazeci de persoane au fost ucise in explozie si ne temem…

- Un atentat sinucigas soldat cu cel putin zece morti a avut loc marti in orasul Jalalabad din Afganistan, au anuntat oficiali guvernamentali, nici un grup militar nerevendicand atacul, informeaza Reuters.