Stiri pe aceeasi tema

- La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz. Dintre acestia, cinci au murit in pofida ajutorului acordat, iar restul de 14 sunt intr-o situatie stabila", a precizat Biroul de gestionare a situatiilor de urgenta din Shanghai pe reteaua sociala Weibo. Accidentul s-a produs…

- Ploile torentiale si inundatiile produse anul acesta in 23 de provincii din Afganistan s-au soldat cu moartea a cel putin 247 de persoane, a declarat sambata Autoritatea Nationala de Gestionare a Dezastrelor (ANDMA), relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Un militar a fost ucis și…

- Ploile torentiale si inundatiile produse anul acesta in 23 de provincii din Afganistan s-au soldat cu moartea a cel putin 247 de persoane, a declarat sambata Autoritatea Nationala de Gestionare a Dezastrelor (ANDMA), relateaza dpa. Totodata, cel putin 300 de persoane au fost ranite in inundatiile care…

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au murit duminica in Yemen in urma unor raiduri aeriene desfașurate de coaliția condusa de Arabia Saudita, potrivit Ministerului Sanatații de la Sanaa, citat de Al Jazeera, potrivit Mediafax.Youssef al-Hadrii, purtator de cuvant al Ministerului Sanatații,…

- Doua explozii au izbucnit sambata la o sarbatoare publica din sudul orașului Lashkar Gah din Afganistan, ucigand doi oameni și ranind alte 23, inclusiv guvernatorul provinciei Helmand, au anuntat oficialii din cadrul spitalelor și de securitate, relateaza Reuters. Exploziile au avut loc in timpul…

- Cel puțin noua persoane au murit în Sao Paulo, dupa ce doi tineri au intrat miercuri într-o școala și au tras focuri de arma, relateaza Reuters, citând Globo TV.UPDATE 16.47: Cel puțin noua persoane au murit, a anunțat poliția. Bilanțul anterior anunțat de Globo era de opt persoane…

- Cel putin trei persoane, dintre care doi copii, au murit joi dupa ce o ambarcatiune cu migranti a naufragiat langa insula greaca Samos, a anuntat paza de coasta a Greciei, informeaza AFP preluata de Agerpres. Cel putin 12 persoane s-ar fi aflat pe aceasta ambarcatiune. Cei doi copii au decedat…

- Cel putin 12 persoane au murit in urma unor viituri produse in ultimele trei zile in provincia Helmand din sudul Afganistanului, a anuntat un reprezentant al autoritatilor locale, citat luni de agentia dpa preluata de Agerpres. Sase persoane si-au pierdut viata in districtul Nawa, iar alte…