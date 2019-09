Un nou atac terorist. Cel puţin 5 persoane ucise şi 21 rănite Un nou atac terorist. Cel putin 5 persoane ucise si 21 ranite Un tanar alb cu varsta in jur de 30 de ani, cunoscut de politie, a ucis 5 persoane si a ranit alte 21 sambata, intr-un atac armat produs in vestul statului Texas, intre orasele Midland si Odessa, incident inceput cu o oprire in trafic si incheiat prin uciderea sa de catre politie, transmite Reuters. Suspectul a deturnat o masina a postei americane si a deschis focul asupra politistilor, a persoanelor aflate in trafic si la cumparaturi in week-end-ul prelungit aglomerat ca urmare a sarbatorii federale a Zilei Muncii (celebrata luni),… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- Suspectul a deturnat o masina a postei americane si a deschis focul asupra politistilor, a persoanelor aflate in trafic si la cumparaturi in week-end-ul prelungit aglomerat ca urmare a sarbatorii federale a Zilei Muncii (celebrata luni), inainte de a fi impuscat si ucis in parcarea unui complex cinematografic…

- Dupa atacul din 3 august, soldat cu 22 de morți, un nou atac armat, fara o cauza divulgata de poliție, a avut loc sambata in Texas. Un tanar alb cu varsta in jur de 30 de ani a ucis 4 persoane (a cincea a decedat in spital) si a ranit alte 21 sambata, intr-un atac armat produs in vestul statului Texas,…

