- Pilonul II de pensii va exista in continuare, iar incepand de anul viitor Guvernul va propune un pachet prin care sa se asigure ca nicio pensie nu va scadea, a anuntat premierul Viorica Dancila, marti, in...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Executivul pregateste un pachet privind Pilonul II de pensii, dar a refuzat sa ofere mai multe detalii. ”Se lucreaza la un pachet privind Pilonul II de pensii. Nu va pot mai multe detalii. O sa discut cu ministrul Muncii, dupa ce acest pachet…

- "Se lucreaza la un pachet privind Pilonul II de pensii. Nu va pot mai multe detalii. O sa discut cu ministrul Muncii, dupa ce acest pachet va fi gata vom vorbi, pentru ca nu vreau sa venim cu un punct de vedere si pe urma sa il schimbam", a afirmat Dancila. Referitor la scaderile la contributiile din…

- „Sincer, sunt un pic uimita. Am vazut comunicatul domnului președinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul președinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul președinte sa arate stenogramele intalnirii și atunci…

- Pilonul II de pensii va exista in continuare, iar incepand de anul viitor Guvernul va propune un pachet prin care sa se asigure ca nicio pensie nu va scadea, a anuntat premierul Viorica Dancila, marti, in plenul Camerei Deputatilor. "Ce se va intampla cu Pilonul II de pensii? Acesta va…

- Scandal imens dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Viorica Dancila si Lia Olguta Vasilescu. Seful statului a criticat Executivul dupa aceasta intalnire printr-un comunicat de presa extrem de virulent. Pe de alta parte, premierul Viorica Dancila il…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit marti despre intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, la solicitarea acestuia. Basescu a precizat ca Iohannis a procedat corect constitutional si a catalogat initiativa…

- "Presedintele a facut ceea ce trebuia sa faca, si anume sa atraga atentia asupra disfunctionalitatilor majore care sunt provocate de legislatia salarizarii in domeniul public si de bulversarea fiscala introdusa prin Ordonanta 79, Ordonanta 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time, Ordonanta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, ca intalnirea de marti convocata de presedintele Klaus Iohannis pe tema Legii salarizarii ar fi avut scopul de „deturnare a atentiei publice” de la scandalul momentului, privind desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General.…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor...

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a inceput, la aceasta ora, la Palatul Victoria. Viorica Dancila afirma ca discutiile cu seful statului vor avea ca tema salarizarea si bugetul. UPDATE 14:04 Iohannis: Legea salarizarii,…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, clarificari cu privire la legea salarizarii, aratand ca exista categorii de angajati nemultumiti si manifestari sindicale. "Am dorit, aşa cum am convenit împreună,…

- „Am discutat despre acest lucru ( cu președintele - n.r) cand am avut CSAT, acum parca doua saptamani, am vorbit de atunci despre o intalnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriza. Am discutat atunci, ramanea sa stabilim doar data”, a declarat…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că salarizarea şi bugetul vor fi principalele…

- Premierul Viorica Dancila vine, marți, in fața Parlamentului, la “Ora prim-ministrului”. Șefa Executivului a fost invitata de Opoziție, in urma cu doua saptamani, sa prezinte situația bugetara a țarii dar și cum ”se cheltuiesc banii romanilor” din creșterea economica. Biroul permanent al Camerei Deputatilor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat ca valoarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii a scazut ca urmare a faptului ca angajatorul nu a majorat corespunzator venitul brut al angajatului.

- Avertisment extrem de dur si dezvaluiri incredibile ale unui consultant fiscal. Revolutia fiscala a Guvernului ar fi produs mari pagube. Contribuția la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revoluția fiscala, s-a redus de la 5,1% la 3,75%. Desi guvernanții ne-au asigurat ca au scazut…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan si-a exprimat ingrijorarea vizavi de una din ultimele intentii ale Guvernului PSD-ALDE, condus de Viorica Dancila, prin care se doreste majorarea impozitelor locale de 3 pana la 6 ori. In opinia parlamentarului sucevean, punerea in aplicare a unei astfel de ...

- Premierul Romaniei a declarat ca cel mai probabil luni va fi stabilita o data pentru evaluarea activitatii la o luna de la preluarea mandatului. 'Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei.…

- Intrebata, la Antena 3, daca este adevarat ca este 'exagerat de fidela' presedintelui PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a raspuns: 'Sunt exagerat de fidela partidului. (...) Lucrez cu domnul Dragnea de foarte multi ani. (...) Am pornit de la simplu membru de partid. (...) Domnul Dragnea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, precizând ca Guvernul analizeaza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze între Pilonul 2 de pensii si Pilonul 1.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu spune ca a optat doar pentru pilonul 1 de pensii, pe considerentul ca niciodata statul nu poate sa dea faliment. Ea a dat asigurari ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga…

- Pilonul II de pensii este motiv de scandal de peste un an de zile. Fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, intentiona sa-l desfiinteze, iar acum ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, readuce in discuție acest subiect.Aceasta a participat la sediul Institutului National de Statistica (INS),…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, spune ca nu este mandru "deloc" de decizia luata luni de CNCD, care a stabilit ca premierul Viorica Dancila nu a discriminat atunci cand i-a comparat pe europarlamentari cu autistii.Asztalos Csaba a scris,…

- Viorica Dancila, premierul Romaniei a declarat, duminica, la Romania TV ca legea trebuie respectata de orice cetațean, indiferent de statut. De asemenea, premierul susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis este cel care poate decide in ceea ce privește demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a oferit mai multe detalii cu privire la intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, președintele PSD, și Klaus Iohannis, șeful de stat al Romaniei. Cei trei politicieni au abordat subiecte vitale pentru viitorul apropiat.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei. „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il…

- Iata notele pe care le-au primit politicienii de la Remus Borza, dar și explicațiile acestuia: Iata notele pe care le-au primit politicienii de la Remus Borza, dar și explicațiile acestuia: Toți europarlamentarii opoziției - nota 1: ”evident s-au descalificat in primul rand ca romani.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu: Din 2019, salarii dublate, iar de anul acesta, part-time cu norma-ntreaga. Adevaratele creșteri vor fi in 2019, mai ales pentru cei cu salarii mici, in unele cazuri ajungandu-se la salarii dublate, fața de 2016, a mai anunțat ministrul Muncii. Dar pe langa cei…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare,…

- „O cunosc pe Viorica Dancila de aproape sapte ani, de cand am intrat in PSD. Este o persoana extrem de echilibrata, solidara, sincera. E foarte important pentru politicieni sa fie sinceri, pentru ca am vazut multi, ca domnul Cristian Busoi, care plang ca nu avem investitii in sanatate si apoi isi…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Lia Olguta Vasilescu spune ca bugetul are prinsi toti acesti bani in plus, iar bugetarii nu vor avea probleme in a primi indexarile salariale. "Sunt bani de salarii si pensii si anul acesta si anul viitor. In ce priveste majorarile, am vazut comunicatul FSLI, care uita sa spuna ca din martie…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- "M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- 'M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a salutat nominalizarea eurodeputatei Viorica Dancila pentru funcția de premier PSD, spunand ca este un om apropiat de partid. „Ma bucura foarte mult. PSD...

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…